نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر Xiaomi Mi 11 في السعودية أقوى معالج منافس وكاميرا 108 ميجا بكسل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سعر Xiaomi Mi 11 في السعودية ،أعلنت شركة شاومي عن إصدار أحدث هواتفها والذي من المقرر إصداره في العام الجديد 2021 تحديداً في الأول من يناير، ويتمتع الهاتف بمواصفات هائلة ومن الممكن أن يكون هاتف شاومي مي 11 سيكون هو هاتف العام الجديد والمنافس لكل الهواتف الرائدة الذكية في السوق العالمي كهواتف الآيفون والهواوي، ستقدم شركة Xiaomi هاتف Xiaomi Mi 11 كأقوى معالج من كوالكم SD888 مع دعمه لشريحه الجيل الخامس 5G.

المواصفات العامة لهاتف شاومي مي 11

يأتي الهاتف بحجم 196 جرام أما النسخة الجلد 194 جم. أبعاد الهاتف 3×74.6×8.1 مم. يدعم الهاتف الإتصال قريب المدى. الهاتف مصنوع من الزجاج عالي الجودة من الأمام والخلف ومن الجلد. الهاتف يدعم تركيب شريحتي إتصال ولكن لا يدعم تركيب كارت ميموري خارجي. شاشة الهاتف تأتي بحجم 6.81 بوصة وفيها إنحناء من الأطراف وتأتي بدقة 1440×3200 بكسل وبها ثقب صغير في أعلى الشاشة. الشاشة بها طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Victus وتعد من أقوى طبقات الحماية. معالج الحماية Snapdragon 888 من كوالكم ثماني النواة، ومعالج Adreno 660 رسومي. نظام تشغيل الهاتف Android 11 بواجهة MIUI 12.5. تأتي المساحة التخزينية للهاتف بحجم 128 جيجا و 256 جيجا وذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا رام. كاميرا الهاتف الخلفية ثلاثية 108+13+5 وتدعم المثبت البصري والتصوير العريض والتصوير عن قرب. تدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديوهات بفلاش LED مزدوج و HDR Panorama . أما الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بدقة 20 ميجا بكسل وتدعم HDR Panorama. يدعم الهاتف سماعات آستيريو . يمكن للهاتف التحكم في الأجهزة المنزلية بفضل IR Blaster . يدعم الهاتف أستشعرات الآمان والحماية من خلال بصمة الأصبع و Face Unlock. تأتي بطارية الهاتف بحجم 4600 مللي أمبير وهي من نوع الليثيوم بوليمر، كما تدعم الشحن السريع بقوة 55 وات والشحن اللاسلكي بقوة 50 وات والشحن العكسي بقوة 10 وات. يتوافر الهاتف في الأسواق بعدة أللوان وهي الأسود والجملي والبنفسجي والأزرق.

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سعر Xiaomi Mi 11 في السعودية