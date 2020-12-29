الواتس آب الذهبي المطور يقدم العديد من المزايا للمستخدم

يعد تطبيق الواتس آب جولد من أحد أشهر التطبيقات المحسنة للتطبيق الأصلي الذي أصدرته شركة فيسبوك للمراسلة الفورية، يضم تطبيق الواتس آب جولد جميع مزايا النسخة الأصليةإلى جانب العديد من المزايا الإضافية التي اجتذبت قاعدة كبيرة من المستخدمينوالتي أضافها القائمين عليه.

إلى جانب المزايا الأساسية المتوفرة في الواتس آب الأساسي، التي تشمل إرسال واستقبال رسائل نصية وصوتية والوسائط مثل الصور ومقاطع الفيديو وإمكانية اجراء المكالمات الصوتية والمرئية، يضم الواتس آب جولد عدة مزايا أخرىغير المتوفرة في التطبيق الأصلي.

ميزات الواتس آب الذهبي

من بين المزايا التي يتمتع بها تطبيق الواتس آب جولد، توفير مساحة واسعة من الخصوصية لمستخدميه وتلك الميزة غير متوافرة في التطبيق الأصلي.

يمكن تحميل whatsapp gold احدث اصدار من خلال عدة مواقع على الانترنت، ويعتبر التطبيق مصدر مثالي للتواصل بين العديد من الأشخاص،حيث يتماستخدامه لمشاركة مقاطع الفيديو والرسائل النصية من أي مكانفي العالم، كما أنه مناسب للمستخدمين لإجراء المكالمة الصوتية في شكل صوت وفيديو، يستخدم ملايين الأشخاص هذا التطبيق أيضًا لإنشاء المعلومات ومشاركتها بطريقة أفضل.

يوفر التطبيق المحدث ميزة إخفاء تواجدك فلا يمكن لأحد معرفة أنك على تواصل،كما لا يمكنك عرض الصور والفيديو الخاصة بك من الاستوديو، ومن أهم ما يميز التطبيق عن تطبيقات أخرى هي إمكانية مشاهدة الرسائل التي تم حذفها من قبل المرسل في أي وقت، إلى جانب ذلك يمكنك مشاهدة وقراءة الرسائل التي تم ارسالها لك مع إخفاء علامات القراءة باللون الأزرق.

تحسينات إضافية على التطبيق

آخر تحديث للتطبيق هو الواتس آب الذهبي 2020 الذي يمتلك مزايا فريدة تجعله ينافس بقوة اصدار الواتس آب الأخضر،التي تشمل رفع الحظر عن الأرقام التي لديها إصدارات محسنة من تطبيق الواتس آب الأساسي.

إلى جانب ذلك هناك إمكانية غلق الإنترنت عن التطبيق فقط، من بين تحديثات الخصوصية للإصدار الجديد توجد ميزة إخفاء الظهور وعدم حذف الرسائل التي تم ارسالها وإمكانية معرفة جهات الاتصال الخاصة بك بطريقة سرية، بالإضافة إلى قراءة الرسائل دون الظهور، بالإضافة إلى غلق المحادثات بأرقام سرية وتشغيل التسجيلات بشكل تلقائي.

وبالرغم من تلك المزايا المتعددة،لا يمكن تحميل التطبيق من متجر جوجل، هذا لأن جوجل لا تعتبره تطبيق رسمي، تعتبر المشكلة الكبيرة التي تواجه الكثير من الأشخاص هو تنزيل تحديث الواتس آب الذهبي، كما أن بعض الأشخاص يفقدون محادثاتهم خلال عملية التنزيل من أجل التحديث.