نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أخطر ألعاب الفيديو القتالية خلال عام 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة ألعاب الفيديو تنتشر بصورة كبيرة بين العديد من الأشخاص حول العالم، نتيجة توافرها في جميع الأجهزة التكنولوجية الحديثة، بداية مع الحاسب الآلي المنزلي والمحمول والهاتف الذكي، حتى وصل إلى إلى إنشاء أجهزة ومنصات مخصصة للألعاب مثل جهاز PlayStation وجهاز Xbox، حيث كشفت دراسة علمية حديثة أن أكثر من 40% من إجمالي عدد سكان العالم يلعبون Video Games، وهو عدد يتجاوز 3 مليار فرد من جملة 8 مليار يعيش على كوكب الأرض حالياً.

تأثيرات سلبية لألعاب الفيديو جيمز

توجد العديد من الألعاب مصنفة إلى فئات مثل الأكشن والمغامرات والألعاب العقلية القتالية وغيرها، تعتبر الألعاب القتالية هي أشد تلك الفئات تأثيراً على سلوك المستخدمين، خاصة إذا كانوا في مرحلة الطفولة أو المراهقة، فعلى سبيل المثال دفعت لعبة الحوت الأزرق العديد من المراهقين إلى فعل أشياء غريبة انتهت إلى وفاة المراهق نفسه، لذلك توجد العديد من الدراسات العلمية المؤكدة لخطر تلك الفئة من الألعاب، مع توجيه نصيحة إلى الآباء بضرورة متابعة أبنائهم، وعدم تركهم فريسه سهلة لتحديات واقع الألعاب الافتراضي.

أخطر ألعاب الفيديو القتالية

تناول موقع Game Rant العالمي تقرير مطول تناول فيه قائمة مصنفة بأخطر الألعاب الإلكترونية الصادرة خلال العام الجاري 2020، وقد شملت العديد من الألعاب الشهيرة المنتشرة بصورة كبيرة الآن.

1- لعبة World of Tanks

تدور فكرة اللعبة عن المعارك البحرية والجوية، ويقوم اللاعبين فيها الحصول على بعض المواقع التكتيكية في ساحة المعركة، مع ضرورة الاستمرار بإطلاق النار من الدبابات والمدرعات بصورة شبه واقعيه، وذلك من أجل حماية أنفسهم والحلفاء المتعاونين معهم.

2- لعبة Call of Duty

تعتبر واحدة من الألعاب القتالية الشهيرة حالياً، وتدور أحداثها خلال الحرب العالمية الثانية، وهدف اللاعبين فيها تحقيق المزيد من السيطرة على جنود المشاة في ساحة المعركة، بعدها يطلب من اللاعب أن ينفذ مجموعة متتالية من الأهداف التي تظهر أمامه على الشاشة.

3- لعبة PUBG

تنتشر تلك اللعبة بصورة كبيرة على الهواتف الذكية الحديثة، مع تقديمها بعض الإعدادات لتعمل على جميع الأجهزة حتى القديمة منها، يتحول خلال لعبة بابجي الشخص إلى مقاتل في ساحة معركة، يناضل من أجل الحفاظ على حياته وحياة فريقة مع تجميع أكبر عدد ممكن من الأسلحة، وقد يصل عدد اللاعبين في بابجي بالجولة الواحدة إلى 100 فرد.