نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث واتساب 2021 يأتي بمميزات غير مسبوقة تعرف على ابرز تحديثات WhatsApp الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر الواتس آب أكثر التطبيقات التي يتم استخدامها حول العالم في المحادثات بين الأفراد والمجموعات، ولذلك تحرص شركة واتس آب على تحديثه بشكل يرضي جميع الأعضاء العاملين عليها، وهي الآن تستعد لإطلاق تحديث جديد هام، وسوف يتم إصدار هذا التحديث بما يتناسب مع إصدارات الأندرويد وال ios، ويعتبر هذا التحديث من أهم التحديثات التي قامت شركة واتس آب بإصدارها.

تحديث واتس اب

يعمل تطبيق واتساب على إصدار أفضل الخواص والمميزات بما يتناسب مع أحدث التقنيات الحديثة في عالم التكنولوجيا، ومن الخواص الجديدة التي قام واتس بب بإصدارها، هي إمكانية الحديث بالصوت والصورة، الأمر الذي جعل واتس آب يتنافس مع جميع وسائل الاتصال الحديثة المدعمة من التطبيقات، وقد لاقى التطبيق الكثير من الترحيب بعد استخدام هذه الخاصية.

أما بخصوص ما تم تداولة من شائعات تجاه خطوات التوثيق، وأنه سوف يتم إيقاف جميع الخطوات التي لم تقم بعمل خطوات توثيق للأرقام الخاصة بها، وللعلم هذه الخطوة تتم فقط حتي يتم توثيق الخط بشكل صحيح.

تحديث واتساب 2021



لقد قامت شركة واتساب بإصدار تحديث جديد لها من المقرر انطلاقه مع بداية عام 2021 وإضافة فيه بعض المميزات التي تختص بالحقبة الزمنية التي نعيش فيها، وذلك بما يتناسب مع أوضاع البلاد، حيث قامت بوضع إصدار يمكن المستخدم من إجراء محادثات جماعية يصل عدد الأشخاص المتصلين فيها إلي ثمانية أشخاص، كل ما عليك فعله هو تنزيل تطبيق واتساب الجديد مع بداية السنة الجديدة حتى يتسنى لك الاستمتاع بهذا التحديث.

أما عن العطل الفني الذي واجه الكثير من مستخدمي تطبيق واتساب بحيث كانوا غير قادرين على إرسال واستقبال الصور والفيديوهات، وكذلك مقاطع الصوت، فلا يلزم أن تعرف السبب منه ولكن سيعمل واتساب على تصحيح هذا العطل الفني في أقل وقت ممكن ومع انطلاق تحديث واتس اب الجديد للقضاء على التحديثات القديمة لعام 2020.

مميزات تحديث واتساب الجديد

كما تعمل شركة واتساب على إتاحة ربط جميع التطبيقات الخاصة بالسوشيال ميديا بعضها ببعض، وذلك من خلال أنه يمكن الشخص من مشاركة الحالة الخاصة به مع أصدقائه على فيس بوك، وتستمر الحالة على مدار 24 ساعة، ومن الخواص الجديدة التي يستعد تطبيق واتساب لطرحها على مستخدميه، هو زيادة معرفة الشخص مع من يتواصل معه، بحيث يقوم واتساب بإرسال إشعار إلى الشخص المتصل أنه تم أخذ سكرين شوت من المحادثة التي تمت مع الطرف الثاني، بالإضافة إلي الكثير من الملصقات التي تمت إضافتها والتي تتناسب مع رأس السنة الميلادية، كما قام واتساب في التحديث الجديد له بإضافة خاصية الحظر دون المساس بالمحادثات التي تمت بين المتصلين قديماً.

تحديث واتساب ويب الجديد

والجدير بالذكر أن واتساب عمل تطوير نسخة سطح المكتب لتدعم نسخة واتساب ويب مكالمات الفيديو والصوت، مع السهولة في مشاركة الفيديو والصور لتكون بشكل أسهل بعد إضافة خاصية النسخ واللصق، كما يطلب واتساب موافقة المستخدم سياسة الشروط الجديدة، حيث كان الجانب الأبرز من التحديثات الجديدة هى الاهتمام بتحديث واتساب ويب الذي يعمل على سطح المكتب.