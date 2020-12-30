نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء 30/ 12/ 2020 في المقال التالي
عمر شويل - جدة سعر الذهب في مصر اليوم الاربعاء 30/ 12/ 2020 من أكثر الأمور التي يهتم بها الكثير من المواطنين والمستثمرين والعديد من الأشخاص هي معرفة أسعار الذهب من خلال التعاملات اليومية التي تتم في الأسواق ومحلات الصاغة في ظل ارتفاع وانخفاض سعر الذهب طوال الوقت بسبب عدم استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد والعالم كله بعد انتشار هذا الوباء، وبالتالي بدأ الجميع بالبحث عن سعر الذهب في محلات الصاغة
حيث ارتفع سعر الذهب أو ارتفاع طفيف من خلال التعاملات الصباحية التي تمت في جميع الأسواق ومحلات الصاغة، حيث سجل سعر الذهب في عيار 21 حوالي 2 جنيه والذي يكون الأكثر مبيعاً وانتشر في الأسواق ويتم استخدامه بشكل كبير وبالتالي سجل 823 جنيه شامل المصنعية، أما سعر الجنيه المصري الذي يصل إلى سعر عيار 21 سجل 6582 جنيه من خلال التعاملات التي تتم في الأسواق المحلية اليوم.
سعر الذهب في مصر اليوم
ارتفع سعر الذهب في الاسواق ومحلات الصاغة بسبب سعر الدولار أمام الجنيه وبالتالي عندما يرتفع الطلب على الذهب وبالتالي يحاول الكثير من المستثمرين إلى شراء الذهب بشكل دائم بسبب انخفاض وبشكل مفاجئ ارتفاع، وبالتالي يتمكنون من الحصول على مكسب مميز وذلك بعد حدوث تدهور في صناعة النفط والأزمات التجارية، وبالتالي عندما انخفض سعر الدولار بشكل علمي يزداد الإقبال على شراء الذهب وبالتالي يرتفع سعره في الأسواق من خلال التعاملات التي تمت.
سعر الذهب في مصر اليوم
يعتبر الذهب من أكثر الأشياء التي يهتم بها الكثير من الأشخاص بشكل دائم ويحب الكثير من الأشخاص الذهب عندما ينخفض والبعض الآخر يقوم بشراء الذهب حتى يقوم باستثمار أموالهم أو الحفاظ عليها، ولكن مازال يوجد ارتفاع أو انخفاض في أسعار الذهب وذلك على حسب التعاملات التي تمت في الأسواق المحلية وفيه محلات الصاغة أثناء عملية البيع والشراء.
أسعار الذهب اليوم
سوف نعرض لكم من خلال الجدول التالي أسعار الذهب اليوم من خلال التعاملات الصباحية التي تمت سعر البيع وسعر الشراء في محلات الصاغة ويمكنكم معرفة سعر جرامات الذهب والجنيه الذهب سعر البيع وسعر الشراء واليكم الجدول التالي:
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
|عيار 24
|934 إلى 936
|عيار 22
|856 إلى 858
|عيار 21
|817 إلى 819
|عيار 18
|700 إلى 702
|عيار 14
|545 إلى 546
|عيار 12
|467 إلى 468
|الاونصة
|29,039 إلى 29,110
|الجنيه الذهب
|6,536 إلى 6,552
|الكيلو
|933,714 إلى 936,000
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