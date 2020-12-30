نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت ON TTIME SPORTS 2021 || وتابع أهم مباريات الدوري المصري في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت المصرية من أهم وأكثر الترددات التي يتم البحث عنها من قبل الجمهور المصري والعربي، لنقل القناة مباريات الدوري المصري الممتاز بصورة حصرية، ويحظى الدوري المصري بمتابعة كبيرة سواء داخل مصر أو خارج مصر، نظراً لوجود أكثر من 10 مليون مصري مقيمين خارج مصر، يرغبون بمتابعة ومشاهدة مباريات الدوري المصري الأقدم في المنطقة العربية وقارة أفريقيا، فقد أتطلقن النسخة الأولى من الدوري عام 1948 ميلادي، ونحن من خلال هذا المقال سنعرض لكم التردد الجديد للقناة، لكي يمكنكم أستقبالها والاستمتاع بالمباريات التي تنقلها.

تردد قناة أون تايم سبورت 2021

قناة أون تايم سبورت هي قناة متخصصة في الرياضة، تبث برامجها بالمجان على مدار الساعة من أستوديوهاتها في مدينة الإنتاج الإعلامي، وهي ملك الهيئة الوطنية للإعلام وشركة إعلام المصريين بالمشاركة، انطلقت عام 2017 تحت مسمى قناة أون سبورت، ومنذ ذالك الحين والقناة تستقطب الملايين من المشاهدين، فقد استطاعت في بداية أنطلاقها أن تحصل على حق نقل بطولة السوبر الإسباني، بين ريال مدريد وبرشلونة مما أحدث نقلة كبيرة للقناة، وتم دمجها مع قناة تايم سبورت عام 2019، بهدف تقوية الكيان والمنافسة للحصول على البطولات العالمية.

أهم المباريات على قناة أون تايم سبورت اليوم

الجونة * مصر المقاصة : الموعد 14.30 بتوقيت القاهرة على أون تايم سبورت الأولى.

المقاولون العرب * البنك الأهلي : الموعد 17.00 بتوقيت القاهرة، القناة الناقلة أون تايم سبورت الثانية.

المصري * غزل المحلة : الموعد 19.30 بتوقيت القاهرة، القناة الناقلة أون تايم سبورت الأولى.

أشهر المذيعين والمعلقين على قنوات أون

تضم قنوات أون تايم سبورت كوكبة متميزة من المذيعين والمحللين المصريين فهي تضم الكابتين أحمد شوبير الإعلامي الأول في مصر، والجنرال مدحت شلبي صاحب الطلة المتميزة، والكابتين سيف زاهر، وإبراهيم فايق، وإبراهيم عبد الجواد، وتضم من المحللين المتميزين الدكتور طه إسماعيل، الكابتين حازم إمام، عماد متعب، إسماعيل يوسف، أيمن يونس فيلسوف التحليل والمعلقين أيمن الكاشف، وبلال عواض.

أهم حقوق قنوات أون تايم سبورت