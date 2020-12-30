نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 || وأستمتع بأفضل أناشيد عصافير الجنة ملائكة الأرض في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021، متابعينا الأعزاء عبر موقعكم المتميز على الدوام “ثقفني”، في الوطن العربي الكبير من المحيط إلي الخليج يسعدنا أن نكون معكم اليوم، من خلال هذا المقال عن تردد قناة طيور الجنة والذي يكثر البحث عنه خلال هذه الأيام، من قبل أولياء أمور الأطفال الذين يسعون لشغل أوقات فراغ أبنائهم في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وفرض قيود على التجمعات في أغلب دول العالم، وليس هناك أفضل من قناة طيور الجنة لي يستمتع بها الأطفال، فهي القناة الأشهر في الوطن العربي التي تقدم برامج وأغاني هادفة تحث على القيم الإسلامية الصحيحة، ونحن من خلال هذا المقال سنقدم لكم أحدث تردد للقناة فتابعونا.

نبذة مختصرة عن قناة طيور الجنة

قناة طيور الجنة هي قناة متخصصة في أغاني وأناشيد الأطفال، تبث برامجها بالمجان على مدار 24 ساعة في اليوم وهي ملك للسيد / خالد مقداد، وتبث برامجها من أستوديوهاتها في مملكة البحرين، وبدأت بث برامجها عام 2008 وتحديداً يوم 25/1/2008، والقناة تبث على القمر الصناعي سهيل سات فقط حالياً، والقناة أطلقت عدة قنوات تحمل نفس الاسم طيور الجنة بعدة لغات، “الإنجليزية، الفرنسية، التركية” بهدف الوصول إلي أكبر عدد من المشاهدين حول العالم، ولها أكثر من موقع على مواقع التواصل الاجتماعي، فيس بوك وتويتر وإنستجرام.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021

القمر الصناعي : سهيل سات.

التردد : 11310.

معامل الاستقطاب : عمودي.

معامل الترميز : 3000.

معامل التصحيح : 3/2.

أهم الأغاني والأناشيد التي تقدمها طيور الجنة

منذ أن انطلقت القناة في عام 2008 وهي تتميز عن غيرها من قنوات الأطفال، لجودة المحتوى الذي تقدمه والقناة، من يومها الأول وهي لها رسالة وهي خلق جيل يعلم التقاليد والعادات الإسلامية الصحيحة، وهو ما تقدمه القناة في قالب سهل يفهمه الأطفال الصغار، وتضم القناة كوكبة من المواهب من أكثر من دولة عربية، وهم “ليليان السهلاوي، جوان السهلاوي، يارا مقداد، سند مقداد والعديد من الأطفال، ومن شهر أغاني القناة ” بابا تليفون، اليوم العيد، يلا حفلة، ماما وبابا”.