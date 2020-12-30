نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد السعودية الرياضية الجديد KSA SPORTS HD 2021 || الناقلة مباراة الهلال والشباب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد السعودية الرياضية الجديد ، يبحث عشاق الدوري السعودي للمحترفين في كرة القدم، عن التردد الجديد للقنوات الرياضية السعودية، الناقلة لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الدوري الأقوى والأغلى في المنطقة العربية والقارة الأسيوية، فقد قدرة القيمة السوقية للدوري السعودي ب 470 مليون دولار أمريكي، وكانت هيئة الرياضة في المملكة العربية السعودية ترغب في تشفير مباريات الدوري، لمزيد من الإيرادات للأندية السعودية،ولكن سمو الأمير محمد بن سلمان رفض هذا المقترح، وأصر أن مباريات الدوري السعودي تنقل على القنوات السعودية بالمجان، لكافة أطياف الشعب السعودي في الداخل والخارج، ونحن سنقدم التردد الجديد للقنوات السعودية، من خلال هذا المقال عبر موقعكم “ثقفني”، خدمة لقراء الموقع داخل وخارج المملكة.

بداية أنطلاق القنوات الرياضية السعودية

بدأ أنطلاق القنوات الرياضية السعودية بقناة واحدة فقط في عام 1423 هجري، الموافق عام 2002 ميلادي، وكانت تنقل عبر القمر الصناعي نايل سات بتقنية SD، ثم مع أرتفاع المنافسات في الدوري السعودي بدأ التطور للقناة، وتم أطلاق القناة السعودية الثانية لتغطية أكثر من مباراة في وقت واحد، وبدأ التطور الشامل للقنوات عام 2018 بإطلاق قنوات KSA 2-3، والتي استخدمت أحدث الوسائل التقنية في بث المباريات في العالم

تردد السعودية الرياضية الجديد 2021

القمر نايل سات : التردد 12149 معامل الاستقطاب V معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 6/5.

القمر عرب سات : التردد 10810 معامل الاستقطاب V معامل الترميز 27500 معامل التصحيح 6/5.

أهم المباريات القادمة على قنوات الرياضية السعودية

الباطن * الاتحاد : الموعد الخميس 2020/12/31 التوقيت 14.10 بتوقيت القاهرة، 15.10 بتوقيت مكة. الفيصلي * النصر : الموعد الخميس 2020/12/31 التوقيت 16.55 بتوقيت القاهرة، 17.55 بتوقيت مكة. الهلال * الشباب : الموعد الخميس 2020/12/31 التوقيت 18.50 بتوقيت القاهرة، 19.50 بتوقيت مكة.

أهم الحقوق الحصرية للقنوات السعودية الرياضية