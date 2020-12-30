نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة لونا للأطفال 2021 على نايل سات اضبط قناة Luna TV على جهازك في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة لونا للأطفال 2021 على القمر الصناعي نايل سات، وطريقة ضبط قناة Luna TV واستقبالها بكل سهولة على جهازك، حيث تُعد قناة لونا للأطفال أحد القنوات التي حققت شهرة رائعة في الآونة الأخيرة وهو ما تجلى في تجاوز زوار الأغاني التي تقدمها القناة للأطفال على اليوتيوب ملايين المشاهدات، حققت قناة Luna TV كل هذا النجاح خلال عام ونصف العام فقط؛ وذلك لما تقدمه من أغاني مرحة وممتعة مع الرسوم المتحركة التي يفضلها الأطفال، بالإضافة إلى توعية الأطفال في التعامل مع الآخرين الأكبر والأصغر سنا من خلال تلك الأغاني والأفلام الكرتونية.

تردد قناة لونا الجديد 2021

حققت قناة لونا للأطفال رغم عمرها القصير نجاحات لم تحققها قنوات أطفال بدأت منذ سنوات، مما جعل الكثير من الآباء والأمهات مهتمين بتنزيل التردد الجديد لقناة لونا للأطفال حتى لا تنقطع إشارة البث بسبب تغيير تردد القناة مؤخرا، وأصبح تردد قناة لونا 2021 هو 12221 استقطاب أفقي ومعدل الترميز 27500، قم بضبط جهاز الاستقبال لديك على هذا التردد الجديد 2021 وسوف تُمكن أطفالك من الاستمتاع بباقة من أفضل أغاني الأطفال وأفلام الرسوم المتحركة.

أغاني قناة Luna TV

تقدم قناة لونا العديد من الأغاني التي يعشقها الأطفال نظرا لرسومها المتحركة القريبة من القلب، مع روح المرح والمتعة التي تطغي دائما على الأغاني المُقدمة، حيث يتم تقديم المغزى الخاص من الأغنية بشكل رائع يتعلمه ويفهمه الأطفال بسهولة، ومن تلك الأغاني أغنية الألوان قوس قزح ليتعلم الأطفال من خلالها أسماء الألوان والاختلافات بينها بسهولة ويسر، وأغنية صغار الحيوانات لتعريف الأطفال بأسماء الحيوانات وحثهم على ضرورة الرفق بالحيوان.

أغنية سيدي وستي أيضا هامة في تعليم الأطفال مكانة الأجداد واحترامهم، وكذلك أغنية المهن التي تفتح في أذان الأطفال الطموح والتفكير في المهنة التي قد أحبها كل طفل بعدما سمع تلك الأغنية بالرسوم المتحركة لكل وظيفة، وأغنية باي باي وأغنية نطوا نطوا التي يحبهما الأطفال بسبب روح المرح والرفاهية التي تمتلئ بها تلك الأغاني، لذا ننصح كل أولياء الأمور بضبط تردد قناة لونا للأطفال الجديد 2021 حتى يستطيع الأبناء متابعة تلك الأغاني التعليمية والاستفادة منها.

تقدم قناة Luna TV أيضا أغنية 123 SONG لتعليم الأطفال الأرقام باللغة الإنجليزية وتسهيل حفظها، وأغنية الجرثومة لتوضيح الوعي اللازم إتباعه للطفل من غسيل الأيدي وغيره للحفاظ على صحته، كما تقدم قناة لونا أيضا سلسلة حكايات في مُسلسل يُعرف بشجرة الحكايا حدوتة قصيرة للأطفال، كما يعرضون فيديوهات مُجمعة للأغاني المُفصلة لدى الأطفال، مثل ذهب الليل طلع الفجر وهالصيصان وأغنية يا خواتي بحبها وأغاني الأرقام وعيد الميلاد، وتجاوز زوار تجميعات تلك الأغاني على القناة الخاصة بقناة لونا على اليوتيوب عشرات الملايين من المشاهدات.