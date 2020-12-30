شركة ”أبل” تبدأ اختبارات هاتف آيفون القابل للطي

كشفت تقارير جديدة، أن شركة الهواتف الأمريكية العملاقة ”أبل”؛ بدأت بالفعل اختبار بعض تصميمات آيفون القابلة للطي، وستختار في النهاية تصميما لطرحه في الأسواق عام 2022.

وفقا للمسرب الأمريكي الشهير ”جون بروسر“، يزعم العديد من مصادره أن شركة أبل تطور حاليا جهازين قابلين للطي.

ويأتي الجهاز الأول مع شاشتين ومفصلة بين الشاشات، ويتشابه التصميم بشكل كبير مع تصميم مايكروسوفت ”Surface Duo“، أما الجهاز الثاني فيستخدم تصميما صدفيا، يبدو أقرب لتصميم هاتفي ”Galaxy Z Flip“ و“Moto RAZR“.

وسيتم تجهيز الجهاز بالفعل بشاشة ”OLED“ قابلة للطي، والتي ستوفرها سامسونغ، وكشفت المصادر أيضا أن شركة أبل لا تزال تحاول تحديد أي من هذين التصميمين ستستعين به؛ لأن تصميما واحد فقط سيكون متاحا.

ومع ذلك، يدعي التقرير أنه قد يتعين علينا الانتظار حتى سبتمبر 2022 لرؤية أول هاتف آيفون قابل للطي.

وفقا لتقرير جديد صادر عن صحيفة ”Economic Daily“، فقد أرسلت أبل عددا من النماذج الأولية للهواتف القابلة للطي إلى مورديها الصينيين بما في ذلك ”Foxconn“ و ”New Nikko“.

وفي الوقت الحالي، يبدو أن العملاق الأمريكي يقوم بتقييم ما إذا كان سيستخدم شاشات ”OLED“ أو ”microLED“ لجهازها القابل للطي، وقد يؤثر القرار على عمليات تصنيع جهاز الطي لأن ”microLED“ هي تقنية عرض ناشئة جديدة لم يتم تجربتها بعد ولكنها ستقدم بعض التطورات مثل: السطوع الإضافي والتشبع بتكلفة منخفضة للطاقة.

وسيحتوي جسم هاتف آيفون القابل للطي على حواف مستديرة من الفولاذ المقاوم للصدأ يشبه آيفون11، بالإضافة إلى نوتش على الشاشة الخارجية لمعرف الوجه (FACE ID)، وسيتم اختبار هاتف عن طريق فتح الشاشات وغلقها نحو 20 ألفا إلى 30 ألف مرة للتأكد من كفاءتها.

كما تنص سلسلة التوريد على أن المفصلات المستخدمة في أجهزة ”iPhone“ أو ”iPad“ القابلة للطي من أبل ستأتي في الغالب من ”New Nikko“، وسوف تتحمل شركة ”Foxconn“ مسؤولية تجميع هذا الجهاز المعقد.

وبالنسبة لنيكو، يعد تطوير المفصلات أمرا مألوفا، فقد عملت مع أبل من قبل لإنتاج مفصلات لأجهزة ”MacBooks“.