نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات شاومي مي xiaomi mi 11 بعد نزوله للأسواق رسميًا وأهم المميزات والعيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات شاومي مي xiaomi mi 11 هي أهم ما يشغل بال محبي الهواتف المحمولة ومتابعي التكنولوجيا في الوطن العربي خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تم الإعلان بصورة رسمية عن طرح هاتف شاومي مي الجديد في الأسواق من قبل عملاق صناعة التكنولوجيا الصينية شركة شاومي، مؤكدة بأن الهاتف سوف يحدث ضجة كبيرة واختلاف كبير في أسواق الموبايلات والهواتف المحمولة في جميع أنحاء العالم بسبب مميزاته الغير مسبوقة وكذلك سعره الاقتصادي المناسب لعدد كبير من الفئات.

مواصفات شاومي مي xiaomi mi 11

كشفت شركة شاومي عن أبرز مميزات هاتفه الجديد الذي أصبح الآن متواجد في الأسواق المحلية العربية، حيث قالت بأن الهاتف يدعم جميع الشبكات المتاحة وعلى رأسها 5G، وهذا بجانب كون حجمه مناسب للغاية وقد تم تصميمه باحترافيه شديدة ليناسب كل الأذواق.

وقد أكدت الشركة بأن الهاتف الجديد سوف يأتي بوحدة المعالجة المركزية ثماني النواة (1×2.84 جيجاهرتز Kryo 680 و 3×2.42 جيجاهرتز Kryo 680 & 4×1.80 جيجاهرتز Kryo 680) وهي مميزات سوف تجعله يتصدر قائمة الهواتف الأكثر مبيعًا في فئته بحسب المتوقع.

وتصل الذاكرة الداخلية لهاتف شاومي مي xiaomi mi 11 الجديد إلى نحو 128 جيجابايت وكذلك إلى نحو 256 جيجابايت في أعلى فئاته، وهذا في الوقت الذي تصل فيه الكاميرا الأساسية داخل الهاتف الذكي الجديد لشاومي إلى نو 108 ميجا بيكسل وهي الأعلى الآن بين كافة هواتف شاومي.

أهم مميزات وعيوب هاتف شاومي مي xiaomi mi 11

يضم هاتف شاومي مي 11 عدد كبير من المميزات والتي من المتوقع بأن تجذب له الملايين من المستهلكين والمشترين خلال الشهور المقبلة، ولكنه في الوقت ذاته، حاله كحال أي هاتف ذكي يضم بعض العيوب التي من الممكن بأن تؤثر على مبيعاته بالنسبة لبعض المشترين والمستهلكين.

وقد جاءت أبرز مميزات هاتف شاومي مي 11 على النحو التالي:

كاميرا خرافية وصورة نقية للغاية.

بطارية تصل لنحو 4600 ميلي أمبير.

شحن سريع وشحن لاسكي.الشحن السريع 4+.

الهاتف الجديد مزود بمجموعة شرائح Snapdragon 888 .

وبالحديث عن أبرز عيوب هاتف شاومي مي xiaomi mi 11