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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقف برنامج الواتس اب مع بداية عام 2021 على هذه الأجهزة في المقال التالي
عمر شويل - جدة توقف برنامج الواتس اب مع بداية عام 2021 على هذه الأجهزة، الأمر الخبر الذي تم نشره من قبل الشركة المصممة لبرنامج watts app مؤخراً، الأمر الذي أزعج الكثيرون ممن يستخدمون برنامج والواتساب يومياً سواء كان في نقل الصور او المحادثات الصوتية أو العديد من الخدمات والمزايا التي يقدمها البرنامج للمستخدمين حيث يعد هذا البرنامج من أهم البرامج والتطبيقات التي لا غني عنها لكل من يحمل جهاز ذكي علي جهازه، ولكن في نفس الوقت وضعت الشركة بعض البدائل للمستخدمين الذي لا يتوافق جهازه المحمول مع التحديثات الجديدة لتطبيق Watts app.
توقف برنامج الواتس اب مع بداية عام 2021 على هذه الأجهزة
بعد ساعات قليلة ينقضي عنا عام 2020 ويبدأ عام جديد مع بداية هذا العام لن يدعم تطبيق واتساب الأجهزة التي لا تعمل android 4.0.3 وكذلك iOS، لذا دعت شركة واتساب المستخدمين لهذه الأجهزة بضرورة تحديث أجهزة الهاتف المحمول الذي يعمل بالاصدارات السابقة، بدون اللجوء إلي شراء هاتف ذكي جديد، كما دعت أيضاً المستخدمين لأجهزة الايفون الذين يحتوي علي الطرازات التالية:
- آيفون 4 اس iPhone 4s.
- ايفون 5 اس iPhone 5 s.
- آيفون 6 اس iPhone 6s.
- ايفون c 5.
- ايفون 6.
بتحديث أنظمة التشغيل لديهم لمنع توقف خدمات واتس اب الجديدة في عام 2021م.
كيفية عمل تحديث للجهاز لمنع توقف خدمات واتس اب
أصبح من الضروري الان القيام بعمل تحديث لنظام التشغيل علي هاتف المحمول سواء كان من الأجهزة التي أعلن عن توقف خدمات الواتس اب عنها مع العام الجديد أو غيرها، حيث تتم عملية تحديث نظام التشغيل بخطوات بسيطة للغاية، كل ما عليك أن تقوم بفتح الجهاز والضغط علي أيقونة الضبط ثم اختيار تحديث الجهاز او update.
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