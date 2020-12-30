نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية شحن جواهر لعبة فري فاير 2021 مجانا وبطرق أمنة تماما وقانونيه في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة فري فاير ، يبحث الكثيرين من محبي هذه اللعبة عن طرق مجانيه لكي يستطيعوا الحصول على شحن جواهر فري فاير مجانا ، سوف نساعدك في الحصول على أكثر من ( عشرة الأف جوهرة والفاير باس ) بأفضل الطرق الصحيحة والأمنه والقانونية، والحصول على كمية كبيرة من السكنات المتنوعة، والكثير من المستويات التي تساعدك في اللعب بشكل أفضل ومميز، لأن التهكير كذب وغير صحيح بالمرة وهو مضيعة للوقت بدون أي استفادة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على أفضل الطرق لشحن جواهر لعبة فري فاير بطريقة أمنة، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

لعبة فري فاير

غارينا فري فاير تعتبر من أشهر الألعاب التي حازت على إعجاب الكثيرين من محبي الإلعاب حول العالم مثل لعبة فورت نايت، حيث تم إصدارها في شهر ديسمبر 2017 ميلاديا، وقام الكثير من الأشخاص بتحميلها على الجوال عام 2019، كما أنها حصلت على جائزة ( أفضل لعبة شعبية ) بناءا على تصويت من متجر جوجل بلاي عام 2019، وهذا نظرا لشعبيتها الكبيرة، وفي إثناء لعب free fire لا يمكنك شراء الأسلحة من المتجر بل يمكنك الحصول عليها إثناء بحثك في مباني الجزيرة لكي تجدها وهذا ما يضيف للعبة جو من الإثارة والمغامرة، لكن توفر لك اللعبة الملابس والمظاهر الطريفة فقط، على عكس لعبة فورت نايت الشهيرة .

طريقة شحن جواهر فري فاير

لكي تتمكن من شحن جواهر العاب فري فاير بطريقة سهله وامنه ومجانية تماما، ما عليك سوي إتباع خطوات بسيطة وسهله وهذه هي الخطوات :

أولا قم بالضغط على مكان جواهر الموجود أعلي لعبة فري فاير ، وسوف يكون على شكل جوهرة لونها أزرق، وتكون قيمتها صفر وهذا طبيعي لا تقلق .

، وسوف يكون على شكل جوهرة لونها أزرق، وتكون قيمتها صفر وهذا طبيعي لا تقلق . بعد ذلك انتقل إلى الصفحة الرسمية للعبة لكي تختار منها كمية شحن الجواهر التي تريدها، والمبلغ الذي تريد دفعه مقابل الحصول على الجواهر .

أختر كمية الجواهر التي تريدها، وننصح المبتدئين في اللعب باختيار مبلغ قليل للتجربة فقط حتي لا تخسر مال كثير .

قم باختيار طريقة الدفع عن طريق جوجل بلاي وهو مكان موثوق للدفع فيه .

في حالة ظهور رسالة لك، فيجب أن تقوم بربط حسابك الجيميل الخاص بك، لأن بدون حساب الجيميل لن تتمكن من شحن الجواهر .

بعد ربط الحساب، أنقر على زر استمرار .

لا تقلق إذا كنت لا تملك كروت الدفع مثل ( الفيزا، والباي بال ) سوف نساعدك في الحصول على الجواهر بطريقة مجانية عن طريق الأكواد المجانية .

أختر طريقة الدفع عن طريق الأكواد المجانية أو ( redeem code ) .

طريقة الحصول على جواهر وسكنات

يوجد الكثير من الطرق لكي تحصل على جواهر وسكنات في لعبة فري فاير ، سوف نخبرك بأشهر هذه الطرق وهي، عن طريق صديق لك في اللعبة، فيجب على أصدقاءك بالتعاون معك لكي تستطيعوا مواجهة الإعداء، وهذا عن طريق شحن رصيده بالجواهر، وإرسالها لصديقه الأخر على شكل هدايا مختلفه ويمكن أن تكون بمقابل أو مجانيه حسب الرغبة .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم كيفية شحن جواهر لعبة فري فاير مجانا وبطريقة أمنة .