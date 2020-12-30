نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استعادة الأرقام المحذوفة على هاتفك دفعة واحدة بأسهل الطرق عن طريق فيسبوك أو جيميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد تكون لا تعلم أن للفيسبوك ميزة في استرجاع الأرقام المحذوفة من الهاتف المحمول، وذلك من خلال عمل نسخ احتياطي لجهات الاتصال الخاصة بك، ومن ثم يمكنك استرجاع الأرقام عند تعرضها للحذف في أي وقت كان، وسوف نقوم في هذه المقالة بعرض الطريقة لذلك، حيث أن فقدان الأرقام المسجلة على الهاتف تعتبر من الأمور المرهقة ، وخاصة إذا كانت هذه الأرقام لزملاء في العمل او الدراسة أو أرقام عملاء الشركة، لذا لا داعي للقلق بعد الآن حيث يمكنكم استرجاع الأرقام المحذوفة على هاتفك بكل سهولة.

استرجاع الارقام المحذوفة عن طريق الفيسبوك

إذا كنت ترغب في استرجاع الأرقام التي تم حذفها مسبقًا من هاتفك المحمول فقط قم بإتباع الخطوات الآتية:

ثم بفتح الفيس بوك من خلال هاتفك المحمول.

قم بالدخول على قائمة الإعدادات من خلال القائمة الرئيسية.

قم بتمرير السهم إلي أسفل القائمة.

قم بالدخول على جهات الاتصال الخاصة بك.

بعد ذلك قم بالتحميل المستمر لجهات الاتصال.

بعد إتمام الخطوات السابقة سوف تظهر لديك جميع جهات الاتصال التي قمت بحذفها، والتي تتواجد على جهازك بشكل مستمر.

استرجاع الارقام المحذوفة يدوياً عن طريق فيس بوك

إذا كنت ترغب في استرجاع ارقامك التي فقدتها عند فقد هاتفك، أو عند فقد الأرقام بأي طريقة كانت ما عليك إلا أن تقوم بمزامنة الأرقام الموجودة على جهازك المحمول عند تحميل تطبيق فيس بوك، وقد تتم مزامنة هذه الأرقام دون ان يكون لديك علم بهذا، فإذا قمت بالمزامنة فيمكنك استرجاع الارقام من خلال عدة خطوات:

قم بالانتقال إلى الإعدادات الخاصة بهاتفك المحمول.

قم بالدخول على الحساب والمزامنة، وذلك من خلال تمرير السهم لأسفل.

قم باختيار خيار فيسبوك الذي يظهر لديك.

فإذا لم تجد خيار الفيسبوك بين هذه الخيارات، فهذا يعني أنك لم تقم بإضافة الحساب إلي هاتفك المحمول، ويمكنك إضافة الحساب من خلال الدخول على إضافة حساب (add account).

بعد ذلك قم بإضافة الحساب الخاص بك علي فيسبوك إلي هاتفك المحمول ثم عمل مزامنة جهات الاتصال.

قم بعمل على مزامنة الآن.

بعد إتمام الخطوات السابقة سيتم استرجاع جميع الأرقام التي تمت إضافتها على الهاتف المحمول من الفيسبوك على الأندرويد الخاص بك.

استرجاع الأرقام المحذوفة عن طريق جيميل

إذا كان قد تم تثبيت تطبيق جهات الاتصال الخاص بجيميل على هاتفك المحمول، فمن السهل جدًا الحصول على جميع الأرقام المحذوفة لديك، واليكم طريقة استرجاع الأرقام المحذوفة على الهاتف وذلك من خلال إتباع الخطوات الأتية: