نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاب توب Huawei matebook x فائق الروعة مواصفاته وسعره في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة لاب توب Huawei matebook x يعتبر من أكثر الأجهزة فائقة الروعة التي أطلقتها شركة هواوي حيث يتميز بالأناقة والرقى وألوانه الرائعة التي تميزه بالنقاء وتعكس عليه ايضاً جمال الطبيعة، يتمتع هذا الجهاز بجودة تصنيعه حيث كل جزء له جودته وإتقانه في التصنيع، وأيضاً يتميز بعدة مواصفات تجعله مختلفاً عن بقية الاجهزة حيث يتميز بخفه وزنه حيث يصل وزنه إلى 1 كيلو جرام وارتفاع 13مم، حيث يمكن استخدامه وحمله في الأماكن العامة ولا يأخذ حيز كبير في المكان، ويوجد منه اللون الفضي والأخضر وشاشة بحجم 13 بوصة، وسوف نتحدث في هذا المقال على اهم مواصفات ومميزات لاب توب Huawei matebook x وبعض عيوبه وسعره في بعض الدول.

مواصفات لاب توب Huawei matebook x

يتميز لاب توب Huawei matebook x بمواصفات عالمية متميزة ورائدة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:

ابعاد هذا الجهاز 284.4 × 206.7 × 13.6 سم. يتمتع الاب توب بمستشعر بصمة تم دمجه في زر التشغيل والإيقاف. حجم اللاب توب صغير جداً يزن حوالي 1.0 كيلوجرام كأنك لا تحمل لاب توب من الأساس. يحتوى علي شاشة بحجم 13 بوصة وهي من نوع ltps تتميز الشاشة بنسبة عرض 3:2 إلى الإرتفاع بدقة 3000 × 2000 بكسل. يتميز بألوانه الزاهية والباهية حيث يوجد منه اللون الفضي والأخضر ويبلغ نطاق الألوان 100% SRGB كما يحتوى على معدل تباين 1500. يحتوى على شاشة لمسية حساسة لمس متعدد كما يمكنك عمل لقطة لشاشة باستخدام الإصبع. يحتوى على لوحة مفاتيح كاملة بإضاءة خلفية. يتميز بمعالج intel من الجيل العاشر 1.6 جيجا هرتز. يحتوي على ذاكرة LpDDR3 تبلغ سعتها 16 جيجا بايت كما تبلغ سرعتها 2.133 ميجا هرتز. يحتوي على بطارية من مادة ليثيوم بوليمر بسعة 42 واط في الساعة. يتميز بوجود كاميرا مريحة بدقة 720 بكسل ذات دقة عالية. يوجد به 4 من مكبرات الصوت و2 من الميكروفون. يدعم بتقنية Huawei share بينه وبين هاتف هواوي الذكي. مواصفات المنفذ به مقبس 2 في 1 لسماعة الرأس والميكروفون. يحتوي على مساحة تخزين عالية وهي 512 جيجا بايت. يحتوي على منفذ USB ومحول طاقة 65 واط.

مميزاته

يتميز هذا الجهاز بعدة مميزات تجعله ذو قيمه ويدخل منافسة قوية بين الأجهزة الاخرى وهي:

يتميز بوجود تقنية Huawei share بين الشاشات المتعددة هواتف هواوي الذكية. يتميز بوجود عمود توصيل حرارى متقدم حيث يمكن للجهاز العمل بسلاسة دون اي ضوضاء. يتميز بسرعة الإنترنت حيث يتوفر به شبكة Wi-Fi 6 عالية السرعة بسرعات نقل تصل إلي 2.4 جيجا بايت في الثانية. يلتقط الصوت بدقة من مسافة 5 أمتار وذلك بسبب وجود اثنين من الميكروفونات القريبة جداً منك وبهذا يقلل الضوضاء.

عيوب هذا الجهاز

لكل شئ مميزات وعيوب فهيا بنا نتعرف على بعض عيوبه وهي كالتالي:

1 – الجهاز يحتوي على مدخلين USB 3 و USB Type-C فقط.

2 – ليس به قارئ البطاقات Card reader.

3 – عمر بطارية اللاب توب متوسط.

سعر اللاب توب في مصر والسعودية

يتميز هذا الجهاز بسعر مناسب على الرغم من مواصفاته الرهيبة وهي: