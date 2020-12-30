فورد تطلق سيارتها بوما الجديدة بمحرك بنزين تربو ثلاثي الأسطوانات

أعلنت شركة فورد عن توسيع باقة موديلاتها من السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV من خلال طرح سيارتها بوما الجديدة.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن سيارة الكروس أوفر الجديدة تأتي بطول 4.32 متر وتبلغ سعة الحمولة في صندوق الأمتعة حوالي 523 لتر.

تعتمد سيارة فورد بوما الجديدة في البداية على سواعد محرك بنزين تربو ثلاثي الأسطوانات يولد قوة 92 كيلووات/125 حصان أو 114 كيلووات/155 حصان، ويتوفر لبعض النسخ تقنية الدفع الهجين المعتدل 48 فولت مع ناقل الحركة الأوتوماتيكي.

ويوفر الموديل الأساسي من السيارة العديد من التجهيزات مثل مكيف الهواء والراديو والعديد من التجهيزات الرئيسية الأخرى.