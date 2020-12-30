نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن جواهر فري فاير free fire بطرق جديدة وسريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات شحن جواهر فري فاير free fire بطرق جديدة، الكثير لا يعرفها نقدمها لكم في فقرات مبسطة عبر موقعكم ثقفني، وقبل البدء في شرح آلية شحن جواهر فري فاير وجب علينا توضيح مكونات وأدوات اللعبة وطريقة اللعبة، بداية يستطيع أي شخص حول العالم تحميل لعبة فري فاير بالإصدار الجديد لها 2021 والذي يتضمن حزمة جديدة من التحديثات تسهل على المستخدمين اللعب بكل سهولة ويسر والتي تضمن استمرار اللاعبين ممارسة هذه اللعبة الجيدة لذا تعد اهم من يمارس هذه اللعلبة التعرف علي خطوات شحن جواهر فري فاير free fire

فري فاير free fire 2021

أدوات لعبة فري فاير مكونة من مجموعة من الأسلحة والذخائر متنوعة يتمكن المستخدم شرائها عبر العديد من الطرق يطلق على المال الذي يتم شحن يبه هذه الزخار جواهر فري فاير، كما يتمكن اللاعبون شحن جواهر فري فاير بطرق مجانية ولكن بعض هذه الطرق بها الكثير من المخاطر والطرق الأخري للشحن المجاني تستوجب على الراغبين في الشحن القيام بعمل مجموعة من العمليات مقابل شحن الجواهر المجانية، الذي نوضحها إليكم في الفقرات التالية، لكن يجب على المبتدئين أو الراغبين في اللعب تحميل لعبة فري فاير

اللعبة free fire الإصدار بداية أول إصدار لها كان 4 ديسمبر 2017 وتم تطويرها للاعب على الهاتف والكمبيوتر في 2019 حجم اللعبة 700 ميجا تقريباً، تتطلب هاتف يعمل بنظام تشغيل 4.0.3 أو أعلى. اللغة تدعم اللغة العربية والعديد من اللغات السعر مجانية

خطوات شحن جواهر فري فاير free fire بطرق جديدة

كيفية شحن جواهر فري فاير؟ سؤال يجب علينا توضيحه فهناك الكثير من الطرق الخاصة بشحن جواهر فري فاير ولكن لماذا يجب شحن جواهر فري فاير؟ يتساءل الكثيرون من المبتدئين في ممارسة أفضل لعبة في عام 2020 بتصويت الكثيرون والتي فاقت لعبة ببحي ونايت فورت بمراحل، أولا يتم شحن جواهر فري فاير من أجل ضمان الاستمرار في القتال لفترات بعيدة، يفوز بلعبة فري فاير من يقتل المتنافسين الذي عددهم 49 منافس قوي يمتلك من الأسلحة والذخائر المتنوعة، يتم القتال في عدة جزر يتواجد بهذه الجزر أماكن سكنية يمكنك الاختباء فيها من المقاتلين.



شحن جواهر فري فاير باستخدام عروض *9

نظرا للعدد الكبير جدا الذي يقوم بلعبة فري فاير قدمت العديد من شركات الاتصال عروض يتمكن من خلالها اللعبين من الحصول علي جواهر فري فاير ومن اهم تلك الشركات هي اتصالات المغرب والتي أتاحت خدمة الشحن السريع لجواهر فري فاير تتم هذه الطريقة من خلال تغيير بعد اعدادات سوق بلاي كالتالي:

الضغط علي طرق الدفع Payment methods. الضغط علي Utiliser la facturation Maroc Telecom.

بعد تعديل إعدادات الدفع إلي اتصالات المغرب يجب عليك شحن رصيدك ب15 درهم كحد ادني ثم القيام بالاتصال برقم 555 ثم الانتظار قليلا ثم النقر على رقم واحد ثم تسجيل رمز التعبئة والذي عدد أرقامة اربعه عشر رقم ثم كتابة نجمة 9 لتخصيص شحن جواهر فري فاير.

شحن جواهر فري فاير id

تعد طرق شحن جواهر فري فاير عبر id من الطرق البسيطة المجانية والتي لا تتطلب منك سوي id الخاص باللعبة ثم اتباع الخطوات التالية:



الدخول علي موقع فري فاير. الضغط علي garena ومنها تقوم بالضغط علي registre a new acounte. تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور والدولة. الضغط علي registre now.

بعد عمل حساب في موقع free fair يجب عليك الدخول مرة اخري من زر LOgin now وتحديد طريقة الشحن من خلال الموقع ثم النقر علي Player ID وتسجيل رقم id من خلال النافذة التي تظهر أمامك يمكنك الضغط علي garena shell لم يتبقى سوي تحديد عدد الجواهر التي ترغب في شحنها للحساب.

شحن جواهر فري فاير باستخدام بطاقة جوجل

إذا كنت لا ترغب في شحن جواهر فري فاير بالطرق السابقة يمكنك الآن استخدم الطريقة الجديدة التي تتيح لك جواهر فري فاير مجانا وذلك من خلال تحويل حساب جوجل بلاي إلي أمريكي بدل من استخدامه العربي للحصول علي المزيد من الجواهر والتطبيقات والحصول علي البطاقات أو الحصول عليها من احد الأصدقاء، وقبل الختام نرجو من الله أن اكون وفقت في شرح هذا المقال إذا وجد شي تريد معرفته اكتبه في التعليقات لنوضح إليكم خطوات شحن جواهر فري فاير free fire بطرق جديدة.