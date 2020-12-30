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عمر شويل - جدة أفضل 5 ألعاب على بلايستيشن 5 الجديد، منذ شهر مضى كان جميع محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي يتصدرها البحث عن جهاز بلايستيشن 5 الجديد وكذلك جهاز Xbox series، وقابل كلا الجهازين الكثير من الإعجاب من مستخدمي أجهزة البلايستيشن والألعاب التقنية، وتميز جهاز PS5 بما يحتويه من مميزات جديدة تختلف عن النسخ القديمة، وكذلك الألعاب الحديثة التي يقدمها للاعبين، ويحمل الجهاز أفضل 5 ألعاب لم تقدمها أجهزة البلايستيشن من قبل فما هي؟

أفضل ألعاب جهاز PS5

تلك قائمة بأفضل خمس ألعاب على جهاز بلايستيشن 5:

لعبة Bugsnax

تدور لعبة Bugsnax حول بعض المخلوقات الآكلة للحشرات التي تقوم بالتجول في البرية، ويجب على اللاعب الاستكشاف والبحث عن جميع Bugsnax الموجودة أثناء رحلة الاستكشاف والعثور على الصديق المفقود، وتعد لعبة Bugsnax هي النسخة الرائعة والمستقلة لجهاز بلايستيشن 5، وللعبة تأثيرات صوتية وبصرية كأنها حقيقة، ويسمح للصغار بلعبها.

لعبة Spider-man:miles morales

لعبة سبايدر مان هذه تعتبر كتكملة لسلاسل سبايدر مان القديمة، وتوضح النقاط القوية في بلايستيشن 5، كما أنها توفر جو من المتعة والتشويق أثناء اللعب، حيث تسمح بالتجول في الهواء فوق المدينة وتجعل اللعب أكثر واقعية وتتميز بنسختها الكبيرة، مما يجعلها متعة حقيقة للاعبين على النسخة الجديد من بلايستيشن 5.

لعبة Demon s souls

تتوفر هذه اللعبة على نسخة بلايستيشن 3 حيث يقوم اللاعب بقتال وهزيمة عمود الشر، ولكن بالنسخة الجديدة على الجهاز الجديد، حيث اهتم بالمطورين بإبراز أفضل أنظمة اللعبة وتمكنوا من إضافة جزء قليل من المحتوى الجديد.

لعبة Devil may cry 5 special Edition

من ألعاب الحركة الشيقة والممتعة على الجهاز وتوضح تكور كبير في شخصية اللعبة الرئيسية Dante والذي نجد أنه رغم تقدمه في العمر إلا أنه يتحسن في اللعب وذلك بجانب شقيقه فيرجيل التوأم، وتحمل اللعبة تطور ظاهر بأوضاع اللعب المألوفة لمن يرغبون في التطلع لتحسين الرتبة.

لعبة Astros s playroom

تشعرك اللعبة منذ باللحظة الأولى بأنها مصممة للأطفال ولكنها عبارة عن ملخص ممتع للمحتوى الذي يقدمه بلايستيشن 5 الجديد، وتشعرك بعالم من الواقعية واللمسات الحقيقة.