نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض تقسيط سيارة شانجان Cs85 من بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل عروض تقسيط سيارة شانجان Cs85 من بنك الراجحي ،إن عروض السيارت في بنك الراجحي للأقساط تختلف حسب التمويل، ونوعه الذي يريده العميل في الحصول عليه إضافة إلى الكثير من الأشياء الأخري، ومن أهمها قيمة الدفعة التي سيتم تقديمها، وقيمه الوديعة، والدفع النهائية من المال .

أفضل عروض تقسيط سيارة شانجان Cs85 من بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي أفضل عروض تقسيط سيارة شانجان بتقديم نوعين من الأقساط تنافسيه مقارنة، وقروض تمويل السيارات من البنوك الأخري، ولكلا منها مميزاته الخاصة التي يتفرد بها، ويريد كل منها تلبيه رغبات أكبر شريحة من المستهلكين .

تمويل مرابحة السيارات من مصرف الراجحي

أن هذا النوع يتم فيه تحديد المعدل السنوي من الفائدة، وتقوم بتحميله على سعر السيارة.

تمويل مرابحة هو يتم إضافة ضريبة إلى السعر الإجمالي، مثل إذا كان هناك سيارة سعرها 100 ألف ريال، ومعدل الفائدة السنوية في خمس سنوات 50000 ريال سعودي.

إذا سيتم فرض ضريبة القيمة بنسبه يا 15% من المبلغ الكلى، بحيث يكون السعر مئة ألف ريال+٥٠ ألف ريال + 22.٥ ألف ريال ويقوم البنك بإضافة مبلغ إلى سعر السيارة ثابت .

. ومن بعد ذلك يتم حساب ضريبة على السعر الكلي للسيارة .

شروط تقسيط سيارة شانجان CS85 Limited 2021 من مصرف الراجحي

عرض تقسيط السيارة لشانجان CS85لا تحتوي على ضريبة القيمة المضافة.

CS85لا تحتوي على ضريبة القيمة المضافة. يتم اختبار أنظمة تمويل السيارات في مصرف الراجحي.

في حالة اختيار تمويل السيارة من المرابحة يتم تحويل الراتب.

يقوم بنك الراجحي بتحديد الدفعة المقدمة، وآخر دفعة، وقيمة الدفعة المقدمة كل شهر.

سيتم تحديد سعر الإيداع لـ Changan CS85 Limited 2021 من قبل مصرف الراجحي.

مواصفات طراز Changan CS85 Limited موديل 2021

تم صناعة سيارة طراز 2021 Changan CS85 Limited، بمحرك توربو GDI233 سعة 2.0 لتر بقوة قصوى تبلغ 360 نيوتن متر، مع فتحة سقف وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات.

تأتي السيارة بثلاثة تقييدات للقيادة (رياضي -اقتصادي -ثلجي)، مع مقاعد جلد مريحة، ونظام أوتوماتيكي للحذر من انحراف المسار، وهذا النظام مفيد للغاية خاصة مع بدء ازدحام السير، حتى لا يتم تطبيق الغرامة على عدم الامتثال للمسار مؤخرًا من الرقابة.

كما تم تجهيز السيارة بالعديد من التقنيات المتطورة والحديثة، مثل نظام التحكم عن بعد، ونظام التوقف الذاتي APA 4.0، ونظام التحذير من الاصطدام الأمامي.

وفي نهاية هذا الموضوع قدمنا لكم أفضل النقاط عن عروض تقسيط سيارة شانجان Cs85 من بنك الراجحي، وأنواع التقسيط، وشروط تقسيط سيارة شانجان Cs85 من بنك الراجحي.