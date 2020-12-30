نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب يتوقف عن العمل بصورة نهائية على هذه الهواتف في المقال التالي

عمر شويل - جدة واتساب يريد أن يختتم هذا العام الاستثنائي 2020 بقرار جديد، حيث تحضر إدارة شركة فيسبوك المالكة لتطبيق WhatsApp الشهير مفاجأة تعد سيئة وغير سارة مع نهاية العام، فالتطبيق من المتوقع أن يتوقف على عدد كبير من أجهزة الهواتف الذكية ليلة رأس السنة، نتيجة تخلي واتساب عن دعم أنظمة تشغيل الهواتف الذكية القديمة سواء كانت هواتف أندرويد أو هواتف آبل Iphone، وهذا العدد يصل إلى ملايين الأجهزة التي لم تعد صالحة لدعم التحديثات والمزايا الجديدة في التطبيق.

توقف واتساب على الهواتف القديمة

التحديثات الكبيرة التي تجريها إدارة واتساب على التطبيق كل فترة زمنية إما لحل مشكلة أو ثغرة أو إضافة ميزة جديدة لواتساب، وهذا كله من أجل الحفاظ على الشريحة الكبيرة من المستخدمين الناشطين للتطبيق حول العالم، حيث يعد WhatsApp الآن هو أشهر تطبيق مراسلة فورية على مختلف أنظمة التشغيل للهواتف والحاسب الآلي.

لكن تلك التحديثات الصادرة لا تعمل بصورة طبيعية على الهواتف القديمة الصادرة منذ عدة سنوات، فخلال تلك المدة الزمنية صدرت العديد من التحسينات والتحديثات للهواتف على مستوى برامج وأنظمة التشغيل ومستوى الإمكانيات المادية، لذلك تعلن إدارة واتس آب بصورة صريحة عن تخليها نهائياً عن دعم تلك الهواتف الذكية.

هواتف لن يعمل عليها WhatsApp في 2021

يعتبر نظام IOS من قبل شركة آبل الأمريكية ونظام Android التابع لشركة ألفابيت هما النظامين المسيطرين على فئة الهواتف الذكية عالمياً، وفي انتظار أن يأتي لهم منافس ثالث وهو نظام هارموني التابع لشركة هواوي الصينية، لكن لم يتم إصدار النظام بصورة رسمية نهائية حتى الآن.

هواتف Iphone يتوقف عليها واتساب

أعلنت إدارة واتساب تخليها عن جميع هواتف آيفون القديمة التي تعمل عبر نظام التشغيل IOS 9، وهو النظام الذي صدر خلال عام 2015، كذلك نسخ Iphone التي تعمل بإصدار أقل من IOS 9 وشملت قائمة الهواتف:

iPhone 4S

iPhone 5

iPhone 5S

iPhone 6

iPhone 6S

هواتف Android يتوقف عليها واتساب

النظام الآخر هو نظام الأندرويد فقد تخلت إدارة واتساب عن جميع الهواتف العاملة بنظام تشغيل Android 4.0.3 أو الأقل منه، حيث أن هذه النسخة من النظام قد صدرت خلال عام 2011، وتشمل قائمة الهواتف الذكية التالية: