تردد قناة ميكي للأطفال 2021 على النايل سات ومتعة متابعة كرتون توم وجيري من سن 3-15 عام

عمر شويل - جدة تردد قناة ميكي للأطفال 2021، من الترددات ذات البحث العالي عبر مؤشر البحث جوجل، لضبطها على القمر الصناعي النايل سات، ونحن من خلال موقعنا المتميز دائماً “ثقفني”، نضع بين أيديكم أهم التفاصيل التي تخص تردد القناة، ونظرة عامة عن المحتوي الذي تقدمة القناة، حيث يهتم أولياء الأمور بتنزيل القنوات التي تقدم محتوي أمن لأطفالهم، ومن هذه القنوات المتخصصة للأطفال قناة “ميكي”، التي تخصصت في أفلام الكرتون مثل مجموعة توم وجيري المتميزة.

التردد 12054 الاستقطاب V معامل الترميز 27500 معادل تصحيح الخطأ 3/4

قناة ميكي 2021

ومع قُرب بداية عام 2021، قامت إدارة قناة ميكي للأطفال بعمل تحديثات لبثها عبر التردد الجديد، هذا ضمن اهتمام القناة لوصول إشارتها لأكبر عدد ممكن من المشاهدين، خاصةً في ظل الظروف الحالية من انتشار عدوي فيروس كورونا، وخوف أولياء الأمور على أبنائهم والتقليل من خروجهم إلا في أضيق الحدود، بالإضافة لاقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول لمختلف الصفوف الدراسية، فكان الملاذ الأمن لشغل وقت فراع الأطفال، بمتابعة قناة ميكي المتخصصة في عرض أفلام الكرتون الشيقة، كما تهتم بتنمية مهارات الأطفال من خلال مسابقات لهم، وتميزت بالتزامها بالقيم والعادات العربية فيما تقدمه للأطفال بصفة يومية.

نبذة عن قناة ميكي للأطفال

انطلقت إشارة بث قناة ميكي للأطفال في أكتوبر 2009، ومقرها الرئيس بجمهورية مصر العربية، وقد تخصصت في عرض أفلام الكرتون مدبلجة باللغة العربية، لتغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأطلقت شعار “بتفرج على ميكي” لتحظي باهتمام كبير من الجمهور العربي، لجودة المحتوي المعروض عبر شاشتها، وقد تخطت نسبة المشاهدة للقناة الملايين من الأطفال من سن 3 إلي 15 سنة، كما يتابعها أولياء الأمور لضمان ما يقدم على القناة.