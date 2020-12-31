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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة طيور الجنة Toyor aljanah العارضة لبرامج الأطفال عبر جميع الأقمار الصناعية 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة قناة طيور الجنة Toyor aljanah تعد أحد القنوات المحببة لدى الأطفال والأكثر إنتشارا في الوطن العربي، فهي تحتل المركز الأول بين قنوات الأطفال على الصعيد العربي، نتيجة لذلك تجاوز عدد مشاهديها الملايين من الأطفال وأولياء أمورهم، بسبب ما تقدمه هذه القناة من برامج تربوية بصورة شاملة ومميزة تعطي فكر وطاقة ابداعية للطفل، وتزيد من توسيع الادراك لهم وتحسين السلوك وكيفية التعامل مع الأخرين.
نبذة عن قناة طيور الجنة Toyor al janah
قناة طيور الجنة هي أحد قنوات الأطفال التى تم تأسيسها في عام 2008، وتعود ملكيتها لخالد مقدار ويكون المشرف والمدير العام للقناة.
علاوة على ذلك تميزت القناة في أكثر من جهة ومنها:
- تخصصت القناة في الخدمات الاعلانية التي تقوم بتلبية جميع احتياجات الأطفال بأختلاف المراحل العمرية، وتمزج عرضها بين الترفيه والتنوير أيضا فتساعد في التنشئة بأسلوب تربوي وعلمي متطور يساعد على تفتح ادارك الطفل وإعداد جيل متميز ومبتكر.
- تعمل القناة دائما على تسليط الضوء على المواهب الصغيرة كما تساعد على غرز روح الانتماء الوطني.
تردد قناة طيور الجنة على النايل سات 2021
|تردد قناة طيور الجنة على النايل سات 2021
|تردد قناة طيور الجنة
|11315، 11392، 11785
|الاتجاه
|رأسي
|معدل التصحيح
|4/3
|معدل الترميز
|27500
تردد قناة طيور الجنة على عرب سات
|تردد قناة طيور الجنة على عرب سات
|تردد قناة طيور الجنة
|11310
|معدل تصحيح الخطأ
|⅔
|معدل الترميز
|30000
برامج قناة طيور الجنة Toyor aljanah
- أولا برنامج كنز.
- ثانيا برنامج ألو طوط.
- ثم برنامج أغاني المهن.
- طيور الخير.
- ثم برنامج أشكال ألوان.
- وبرنامج على الهوا سوا.
- ثم برنامج رياضة × رياضة.
- وبرنامج نشرة أخبار الدار.
- منبر أحباب الله.
- وبرنامج شموس لا تغيب.
- قالتلي العصفورة.
- ثم برنامج ست البيت الصغيرة.
- على خطاوي السيلاوي.
- برنامج بيت الحج.
- وأخيرا نشرة أخبار الدار.
كليبات وأغاني قناة طيور الجنة
- أولا كليب نيو لوك.
- ثانيا كليب مع القرآن.
- ثالثا كليب جننتوني.
- ثم كليب نلعب سوا.
- وكليب علي الصوت.
- كليب وقت الصلاة.
- ثم كليب دقات السعد.
- ألف يا بوباية.
- وكليب حديقة الحيوان.
- ثم كليب قمر سيدنا النبي.
- كليب صلاة الاستخارة.
- وأخيرا صغيرة على الصوم.
في الختام نتمني أن نكون قد أفدناكم بجميع المعلومات حول قناة طيور الجنة وأحدث الترددات للقناة وأقوى جودة.
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