ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2021 على نايل سات وعرب سات لأفضل أفلام الكرتون

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عمر شويل - جدة ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد 2021 على نايل سات وعرب سات، نقدم لك اليوم عزيزي الزائر من خلال موقع ثقفني التردد الجديد لقناة توم وجيري لعام 2021، حتى يستطيع أطفالك متابعة أفضل أفلام الكرتون التي تناسب كافة الأعمار، حيث تُعد قناة توم وجيري من أعلى قنوات الأطفال نسبة مشاهدة الفترة الراهنة، ويرجع ذلك بسبب حب الأطفال الشديد وتعلقهم لما تقدمه القناة من مُحتوى هادف ومُسلي وممتع بالنسبة للأطفال وحتى الكبار، لذا دعونا نبدأ في توضيح طريقة ضبط التردد الجديد لقناة توم وجيري حتى تستطيع استقبالها على جهازك بكل سهولة.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2021

الأثر العظيم الذي تركه الراحل الرسام الأميركي التشيكي جينديتش عندما وضع أساس الموضوع، وهو عبارة عن 13 حلقة مطولة من الرسوم المتحركة الشهيرة التي حملت اسم توم وجيري، جعلت الكبار والصغار يتابعون بلهفة المغامرات التي تحدث بين توم القط وجيري الفأر، وقد تم تغيير تردد قناة توم وجيري للأطفال على نايل سات في الأيام القليلة السابقة ليصبح 11355 استقطاب أفقي، على أن يكون مُعدل الترميز 27500 ومعدل تصحيح الخطأ 3 / 4، أما تردد القناة الجديد 2021 على عرب سات فقد أصبح 11353 استقطاب رأسي ومُعدل الترميز 27500.

ضبط تردد قناة توم وجيري الجديد على جهاز الاستقبال

يتم إدخال تردد قناة توم وجيري على جهاز الاستقبال عن طريق الضغط على زر الإضافة الموجود في الريموت كنترول، والذي قد يختلف لونه بين الأصفر والأحمر والأخضر حسب كل نظام، ثم يتم إختيار نظام الترددات مع التأكد من أن القمر الصناعي المُختار هو النايل سات، ثم يتم إدخال التردد الجديد الذي تم ذكره والتأكد من أن مُعدل الترميز ومُعدل تصحيح الخطأ والاستقطاب في الوضعية الصحيحة المذكورة، وتتكرر نفس الخطوات في حالة الرغبة في إضافة قناة توم وجيري 2021 على القمر الصناعي عرب سات.

عالم توم وجيري Tom &Jerry World

من أكثر الحكايات التي يفضلها الأطفال ودخلت قلوبهم حكاية توم وجيري عندما فازوا على قايز في تحدي العوائق، وحكاية توم وجيري والجار الشرير، وحكاية الجدة الشريرة جراني أصبحت بابا نويل، كما هناك حكايات كثيرة مُضحكة ومرحة ومنها حكاية توم وجيري في أخطر ملاهي مائية في العالم، وحكاية ديدبول يقع في حب فتاة ديدبول الشريرة، واكتشاف توم وجيري لأخطر مكان في ماين كرافت.

كما أن هناك حكايات مناسبة للكريسماس ومنها سباق سيارات توم وجيري للكريسماس، وهناك الكثير من الحكايات المشوقة والتي تتصف بالمغامرة الرائعة ومنها توم وجيري وسبايدر مان في قتال العمالقة، وهروب توم وجيري من السجن وسرقة الكنز، وحكاية توم وجيري وماشا والدب وتحدي الحيوان الأليف، بالإضافة إلى حكاية دودة نوبات توم وجيري العملاقة في روبلوكس وهذا ما جعل الكثير من الآباء والأمهات يبحثون عن تردد قناة توم وجيري الجديد مؤخرا.