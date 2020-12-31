تردد قناة السعودية الرياضية 2021 على القمرين نايل وعرب سات الناقلة لمباريات الدوري السعودي

التردد 12149 الاستقطاب H معامل الترميز 27500 معادل تصحيح الخطأ 6/5

قناة السعودية الرياضية

هي من أهم القنوات الرياضية في المملكة العربية السعودية، وتضم عدد من القنوات تحت نفس الاسم لكن بتدرج الأرقام”1، 2، 3، 4″، وقد انطلقت تحت الاسم الجديد “KSA SPORTS” في أواخر 2019، بعد إجراء عدد من التعديلات والتحسينات في استوديوهات القناة، وضمها عدد من المعلقين ومقدمي البرامج الرياضية، أصحاب الخبرة المتميزة ولهم شهرة كبيرة على الساحة الرياضية، فهي قناة تخصصت في تنمية مهارات الشباب ودعم الرياضة بمختلف أشكالها، وتخضع القناة تحت إشراف الهيئة العامة للرياضة.

أهم ما تنقله القناة عبر شاشتها

تميزت قناة السعودية الرياضة بنقلها العديد من البطولات التي حصلت لها على حقوق بث، مثل السوبر الإيطالي، كأس ملك إسبانيا، كأس السوبر الإسباني، بالإضافة لبطولات وسباقات الخيول، كأس العرب للأندية، الدوري السعودي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، كأس السوبر السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين.