نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة توم وجيري الجديد 2021 وكيفية ضبط التردد على قمر النايل سات في المقال التالي
عمر شويل - جدة إن تردد قناة توم وجيري الجديد 2021 ليس قناة فضائية فحسب، ولكنها بمثابة موسوعة ترفيهية وثقافية وتعليمية لأطفال العام العربي، في الفترة الأخيرة ومع عدم الخروج من المنزل كثيرًا يسعى الآباء والأمهات لإخراج الطفل من حالة الملل المنتشرة كثيرًا، والتي نتج عنها إغلاق الأماكن المحببة للأطفال أو صعوبة الدخول إليها، مما نتج عن تقليل الذهاب إليها وأصبح المتنفس أمام الطفل هو التلفاز بكل قنواته الترفيهية وعلى رأسها قناة توم وجيري .
تردد قناة توم وجيري الجديد 2021
حدثت تغيرات كبيرة في ترددات القنوات في نهاية العام الماضي نتج عنها تغير في ترددات جميع قنوات النايل سات، بسبب الانتقال لترددات جديدة عالية الجودة بنظام HD , ومن بينهم قنوات الأطفال مثل قناة توم وجيري:
|تردد القناة
|11354
|معدل الترميز
|27500
|الاتجاه
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|3\5
تبث قناة توم وجيري برامجها 24 ساعة، بدون توقف، وهي متاحة للطفل في جميع الأوقات على اختلاف فروق التوقيت المحلية في الدول، ومن أهم برامجها الفيلم الكارتوني القصير توم وجيري، إلى جانب عددًا من المسلسلات الكرتونية والأفلام القصيرة الموجهة للطفل، مع فواصل قصيرة من أغاني الأطفال التعليمية عن الأرقام والحروف باللغتين الإنجليزية والعربية، إلى جانب كارتون بطوط، وكارتون ديزني لاند
وتعد قناة توم وجيري من القنوات التي تحظى بنسب مشاهدة عالية في العام العربي ولضبط جهاز استقبالك لاستقبالها اتبع الخطوات التالية:
- الضغط على خيار البحث بجهاز استقبالك الأرضي.
- من ثم إدخال التردد وتحديد معامل الترميز
- وضبط معدل تصحيح الخطأ.
- تحدد الاستقطاب الأفقي
- ثم الضغط على البحث لتنزيل القناة.
فوائد كرتون توم وجيري
لكارتون توم وجيري عددًا من الفوائد التي تُعلم الأطفال مجموعة من القيم الهامة منها:
- تعلم الأطفال أن صاحب الشجاعة والتفكير، هو الذي ينتصر فنجد أنه بالرغم من توم صاحب القوة، ولكن جيري الصغير ينتصر عليه لأنه يُحسن التفكير في الأمور جيدًا قبل التنفيذ.
- تُعلم الأطفال أيضًا قيمة احترام الكبير بمجرد حضور أصحاب المنزل أو الكلب الأكبر عمرًا منهم يترك توم وجيري صراعتهم معًا وينصتون إليه.
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