نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة استرجاع حساب فيسبوك الخاص بك بعد تعطيله أو حذفه واسترداده مرة أخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا قمت بحذف حسابك الخاص على فيسبوك ثم تولدت لديك الرغبة في أن تقوم باسترجاعه مرة أخرى فليس هذا بالأمر الصعب، ولكن يشترط أن لا يمر عليك وقت حذفك للحساب أكثر من 30 يوم من التاريخ الذي تم حذف فيه الحساب، وسوف نعرض لك في هذا المقال كيفية استرجاع الحساب بسهولة بعد حذفه من خلال الخطوات بالتفصيل.

طريقة استرجاع حساب فيس بوك بعد حذفه

إذا كنت ترغب في استرجاع حسابك الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بعد أن قمت بحذفه فليس عليك سوى تقديم طلب استئناف لإدارة الفيسبوك من اجل استرجاع الحساب المحذوف، ويتم ذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية:

قم بفتح متصفح الويب على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

بعد ذلك قم بالانتقال إلى صفحة فيسبوك التي تخص البلاغات المقدمة لاختراق الصفحات.

بعد ذلك قم بالانتقال إلى صفحة فيسبوك التي تخص البلاغات المقدمة لاختراق الصفحات. ثم ادخل على تمّ اختراق حسابي (My account is compromised).

سيطلب منك كتابة عنوان البريد الإلكتروني في الفراغ الخاص لذلك (Contact email) فقم بكتابته.

بعد ذلك ادخل على زر تحميل (Choose Files) الذي يظهر بالونه الرمادي أسفل كلمة (Your ID).

ثم قم بتحديد الصورة الشخصية وصورة الغلاف وذلك من أجل إثبات الهوية، حيث يمكنك استخدام أي نوع من أنواع إثباتات الهوية الأخرى مثل الهوية الشخصية أو رخصة القيادة، وشهادة المدرسة أو وجواز السفر.

قم بالانتقال إلى خيار معلومات إضافية (Additional info).

قم بإضافة المعلومات المثبتة على صفحتك الشخصية، حيث أنها تساعدك على استعادة حسابك المحذوف وذلك ضمن مربع النص الخاص بذلك.

قم بإضافة المعلومات المثبتة على صفحتك الشخصية، حيث أنها تساعدك على استعادة حسابك المحذوف وذلك ضمن مربع النص الخاص بذلك. بعد ذلك قم بعمل إرسال (Send).

إذا قامت إدارة فيسبوك بقبول طلب الاستئناف الخاص بك، فسوف يتم استعادة حسابك في خلال أسبوعين.

استعادة حساب فيسبوك المعطل بسبب الاختراق

قد يتساءل الكثير من الأشخاص عن كيفية استعادة حساب فيسبوك الخاص به بعد أن يتم إختراقه من قبل أحد الأشخاص، وكذلك استرجاع حساب فيسبوك بعد تعطيله من قبل الإدارة وسوف نعرض لك الطريقة لذلك في عدة خطوات: