سعر ومواصفات هيونداي سنتافي 2021 في السعودية الأكثر عدوانية

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عمر شويل - جدة سعر ومواصفات هيونداي سنتافي 2021 محط اهتمام محبي اقتناء السيارات الحديثة، وخصوصًا وأن السيارة تتوفر بإطلالة جريئة، ومواصفات رائعة للغاية، ويذكر أن السيارة تم الكشف عنها خلال الفترة الأخيرة، وزاد البحث عن أسعار سنتافي 2021 السيارة المميزة، وسوف نكشف عن مواصفات هيونداي سنتافي 2021 وأيضًا سعر سنتافي 2021 في السعودية بالتفصيل، حيث أن هناك الكثير من شركات السيارات توفر تمويل سيارة هيونداي سنتافي مثل، عروض عبداللطيف جميل 2021، حيث أن الشركة استطاعت تقديم أنواع عديدة من السيارات، يمكن الاطلاع عليها من خلال عبداللطيف جميل تمويل وتقسيط السيارات 2021.

سعر ومواصفات هيونداي سنتافي 2021

سيارة سنتافي من السيارات التي طرحتها هيونداي في الفترة الأخيرة، والسيارة تأتي بتحسينات متنوعة، كما أنها تنتمي إلى فئة السيارات من الجيل الثالث، وتأتيكم السيارة أيضًا بالمواصفات التالية:

سنتافي تأتيكم بمحرج تي جي دي آي، بسعة 1.6 لتر، مع التوربو، بالإضافة إلى محرك الكهرباء العالي، الذي يعمل بقوة تصل إلى 59 حصان، كما أن السيارت تأتي بنظام الدفع الأمامي، وبها قير أوتوماتيك 6 سرعات.

أما النسخة الجديدة من السيارة والتي من المتوقع أن يتم طرحها في الأسواق خلال العام الجديد، من المفترض أن تسير وفق نظام بلج ان هايبرد، ويتم الشحن من خلال المقبس في السيارة.

مميزات سنتافي هيونداي 2021

وهناك الكثير من المميزات التي طرحتها الشركة من خلال سيارة سنتافي 2021 على رأسها أنها أكثر كفاءة من سابقتها من السيارات في صرف البترول، أي أنها ستوفر الكثير من الأموال، كما أن به تحسينات في ماصات الصدمات، وهذه تساعد في تجنب التصادم الكثير وخصوصًا عند السرعات الزائدة أيضًا في كافة الطرقات والأماكن.

سعر سنتافي 2021 في السعودية

ويمكن الحصول على سيارة سنتافي 2021 بإمكانياتها المميزة، بسعر مميز في المملكة العربية السعودية، فقد وصل سعر السيارة 96 ألف ريال سعودي ولكن بدون سداد الضريبة، وفي حالة إصدار النسخة الحديثة من المفترض أن تزيد إلى 4000 ريال سعودي، أي أنه يتوقع أن تصل إلى مائة ألف ريال سعودي، وعند إضافة الضريبة، فمن المتوقع أن يصل سعر السيارة في الكثير من الأماكن إلى 115 ألف ريال سعودي.