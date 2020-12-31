نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي موبايل من خلال الأي دي بالخطوات والحصول علي ألاف الشدات مجانا في المقال التالي

عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي موبايل من خلال الأي دي عندما يتم شحن شدات PUBG Mobile تعد هذه اللعبة التي تسمى ببجي من أكثر الألعاب شهرة والتي تكون من الألعاب المتاحة على الهواتف وتكون أيضًا على أجهزة الكمبيوتر، لذا يوجد من لعبة ببجي إصداران، هما النسخة Lite، والنسخة الآخرة المعروفة وهي العادية في لعبة ببجي تحميل لعبة ببجي Pubg mobile .

شحن شدات ببجي موبايل من خلال الأي دي بالخطوات

من أفضل المواقع وأشهرها موقع LASMI Technology وهو الموقع الذي من خلاله يتم منحنا شحن شدات لعبة ببجي وذلك عن طريق الأي دي، ويجب الالتزام بالخطوات:

يجب أن نقوم بالدخول على موقع الرسمي لشحن شدات لعبة بيجي .

. ثم بعد ذلك نقوم باختيار اسم الدولة.

بعد ذلك نقوم بالنقر على كلمة انطلق، ثم بعد ذلك نقوم بمعرفة الشدات التي يمكننا أن نقوم بشرائها عن طريق الموقع الرسمي.

بعد ذلك نقوم بإدخال معرف الأي دي، ثم نقوم باختيار الطريقة المناسبة للسداد مع القيام بتحديد العدد المناسب للشدات التي نحتاجها.

ثم بعد ذلك نقوم بالضغط والقيام بالدخول على أدفع وذلك من خلال الزر الذي يوجد في الأسفل.

بعدها نقوم بالعمل على تفعيل لعبة ببجي، والقيام بالعمل على معرفة أعدد الشدات التي يجب توافرها.

كيفية شحن شدات ببجي عن طريق الأي دي؟

الطريقة التي يمكننا من خلالها شحن شدات لعبة ببجي وهي الأي دي وتكون هذه الطريقة مجانية، حيث العديد من المواقع الرسمية المتخصصة في هذه اللعبة المشهورة والقيام بشحنها مجانًا وذلك عن طريق ID اللاعب، حيث يتم إدخال الأي دي من خلال الأي دي الذي يخص اللاعب ويقوم باستقبال السيدات.

أسعار شحن شدات ببجي موبايل عن طريق الأي دي

سوف نقوم الآن بإمدادكم بمعرفة كافة أسعار شدات لعبة ببجي وذلك من خلال الأي دي وهي كالتالي: