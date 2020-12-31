نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ام بي سي مصر mbc masr على النايل سات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة ام بي سي مصر الجديد 2021 على النايل سات، هو أحد أهم وأبرز الترددات التي تحظى بإقبال كبير من كافة المواطنين بالوطن العربية وخاصةً مع قرب شهر رمضان، وذلك لقيام قناة إم بي سي ببث كافة المسلسلات والأفلام العربية والمصرية المشوقة، مما ساعدها على جذب الملايين من المتابعين المعجبين في جميع أنحاء الوطن العربي وخاصةً مصر، لذلك سنتناول كافة الترددات القديمة والجديدة للقناة، كما سنتعرف على خطوات ضبط تردد القناة عبر التلفاز بسهولة.

قناة ام بي سي مصر

قناة ام بي سي مصر من أهم وأكبر القنوات العربية التي يندرج تحت اسمها قناتين مختلفتين هما قناة ام بي سي مصر 1 وام بي سي مصر 2 وهما من القنوات التي تمتلك شعبية كبري قد تصل إلى ملايين من المتابعين في مصر والوطن العربي على الرغم من إنشائها منذ فترة قصيرة، والسبب في ذلك هو تفرد القناة بعرض ألمع وأبرز المسلسلات والأفلام العربية وخاصة المصرية في شهر رمضان الكريم، بالإضافة إلى العديد من برامج الأخبار والطهي وعدد كبير من برامج المنافسات الخالصة مثل Arab Idol , the voice, Arabs got talent التي تحظى بإعجاب ملايين المشاهدين في مصر والخارج.

تردد قناة ام بي سي مصر mbc masr الجديد 2021

نجحت قناة ام بي سي بجذب العديد من المتابعين من خلال بث أجدد المسلسلات والأفلام المصرية والعربية بدون أي تقطيع أو تشويش، وقد جاء تردد قناة ام بي سي مصر على النحو التالي:

فما على المشاهد سوى اختيار أي تردد من الاثنين والقيام بتسجيله ليتمكن من مشاهدة القناة بشكل سليم.

تردد قناة mbc action على النايل سات 2021

أكدت العديد من المصادر المسئولة عن تردد قناة ام بي سي أكشن بأنه سوف يتم حدوث بعض التغيرات في تردد القناة مع بداية العام الجديد 2021، لذلك يجب على كافة المشاهدين معرفة التردد الجديد للقناة ليتمكنوا من مشاهدة كل ماهو جديد وممتع، يتمثل تردد القناة الجديد على القمر الصناعي النايل سات في الآتي:

التردد الخاص بالقناة: 11470.

معدل تصحيح القناة هو: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

خطوات ضبط تردد قناة mbc على شاشة التلفاز

نتيجة لازدياد عدد المشاهدين والمتابعين للقناة من كل أنحاء الوطن العربي والعالم، فتعمل القناة من حين لآخر على تحديث تردد قناة ام بي سي مصر باستمرار، بهدف تقديم جودة عالية لمحتوى القناة بدون أن تشويش، فما على المواطن الذي يرغب في مشاهدة القناة سوى اتباع الخطوات التالية:

أولًا يقوم المشاهد بالضغط على زر القائمة الموجود في ريموت الكتنرول الخاص بالجهاز.

بعد ذلك يقوم باختيار أيقونة الخيارات أو Options، ومن ثم يقوم بعد ذلك باختيار كلمة تثبيت التردد أو Installation.

ثم يقوم بعد ذلك باختيار الأيقونة الخاصة بعملية التثبيت يدويًا أو Manual Installation.

بعد ذلك يقوم بتحديد القمر الصناعي من خلال الضغط على زر الأقمار من القائمة الظاهرة، ثم يقوم باختيار القمر وهو Nile Sat.

بعد ذلك يقوم المشاهد بإدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها وهي ( تردد القناة – الاستقطاب – معدل الترميز – معدل التصحيح)، حيث يقوم المواطن بإكمال هذه البيانات من خلال المعلومات التي قمنا بعرضها سابقاً.

وأخيراً يقوم المواطن بالضغط على كلمة Ok، ثم Save.

بعد الانتهاء من القيام بكافة الخطوات السابقة بشكل سليم سوف تظهر القناة تلقائياً، ومن خلال الخطوات السابقة أيضاً يمكن للمشاهدة ضبط تردد العديد من قنوات الأطفال والقنوات الدينية وغيرها من القنوات.

وبذلك نكون قد انتهينا من عرض تردد قناة ام بي سي مصر الجديد 2021، كما تعرفنا على خطوات ضبط تردد القنوات يدوياً عبر جهاز التلفاز.