نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث الواتساب الجديد 2021 والتعديلات الجديدة بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد تطبيق الواتساب من أهم التطبيقات في عالم التكنولوجيا التي يستخدمها الشخص بشكل مستمر، حيث شهدت الفترة الأخيرة أن الجيل الجديد أصبح يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في كافة المجالات في الحياة، ومع دخول العام الجديد 2021 يبدأ المستخدمين بالبحث عن أحدث التطبيقات وفقاً لآخر التحديث، ويتم التواصل من خلال هذا التطبيق من خلال دردشة ممتعة بالإضافة إلى إمكانية إرسال الرسائل والصور ومقاطع الفيديو، وبعد التحديث الأخير الذي تم التنويه عنه نعرض من خلال هذا المقال خطوات تحديث تطبيق الواتساب 2021.

يلجأ العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى استخدام الواتساب في حالة رغبتهم في إرسال صور ومقاطع فيديو بنفس الجودة دون التأثر، علماً بأن جودتها تنخفض بشكل تدريجي عند إرسالها عبر تطبيق ماسنجر أو الفيس بوك أو تويتر أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي الأخرى، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا خطوات التحديث.

خطوات تحديث الواتساب الجديد 2021:

الدخول على تطبيق واتساب عبر جوجل بلاي

اختيار أيقونة تحديث نزول النسخة الجديدة.

أو الدخول على التطبيق بشكل رسمي

الدخول على الإعدادات

ثم اختيار أيقونة تحديث البيانات

ثم الضغط على أيقونة تحديث

ومن الجدير بالذكر أنه عند إرسال إحدى الملفات أو الصور أو مقاطع الفيديو من خلال تطبيق الواتساب يتم إرسالها بجودتها العالية بدون أن تكون مهزوزة، حيث يلجأ إليها كافة المستخدمين نظراً لسهولة الاستخدام وتوفير الوقت.

التعديلات الجديدة في تطبيق الواتساب 2021:

أعلن الواتساب عن عدداً من الخصائص والتعديلات الجديدة التي لفتت انتباه كافة المستخدمين، وذلك من خلال تطبيقها وهي: