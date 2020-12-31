بي إم دبليو تكشف عن موديل M5 CS 2021

ازاحت عملاق السيارات الالمانية بي إم دبليو الستار عن النسخة الجديدة من موديل M5 SC 2021 ،واكدت بي إم دبليو أن سيارة تعمل بمحرك تربو مزدوج ،ولكن سعته 4.4 لتر ، وبه 8 صمامات ، ولكن تصل قوة المحرك إلى 626 حصان ، ولكن عزمه 553 رطل لكل قدم مكعب.

وتتميز السيارة انها اخف وزنا بمقدار 154 رطلا عن النسخة الحالية ، ولكنها تعتزم إضافة نفس الفئة إلى طرز إم 2 وإم 3 وإم 4

وتتميز السيارة بزخرفة برونزية على الشبك والعجلات والشارات ، بالإضافة إلى المصابيح الامامية الصفراء المستوحاة من السيارات الرياضية ، بالإضافة إلى المصابيح الامامية الصفراء المستوحاه من السيارات الرياضية .

اما سرعة السيارة M5 CS ، وذلك خلال الاختبارات إلى 60 ميلا في الساعة ، وذلك خلال 2.9 ثانية ، كما يمكن أن تصل إلى 130 ميل في الساعة ذلك خلال 10.9 ثانية .

يذكر أن تطمح الآن بي إم دبليو في الكشف عن الجيل للفئة السابعة ، وذلك خلال عام أو عامين ، كما حاولت بي إم دبليو خلال اختبارات السيارة بأن تخفي واجهة السيارة تماما .

وأكدت بي إم دبليو ان السيارة تتمتع بمصابيح أمامية طويلة مسطحة ، مع وجود شبك أمامي ، وحرصت بي إم دبليو على وجود واجهة خلفية بالإضافة إلى أنابيب عادم على شكل شبه منحرف.