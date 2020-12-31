نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد ناشيونال جيوغرافيك عبر النايل سات وعرب سات لمتابعة البرامج الوثائقية.. استقبل National Geographic في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد ناشيونال جيوغرافيك ،تعد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي من أهم القنوات الفضائية التي يتابعها العديد من الأشخاص من مختلف دول العالم وذلك لأنها قناة مختلفة وفريدة من حيث ما تقدمه القناة من برامج وثائقية وعلوم طبيعية والجغرافيا وتاريخ وحضارة وآداب مختلفة، وفي مقالنا هذا سوف نقدم لكم تردد National Geographic أبوظبي الناطقة باللغة العربية.

قناة ناشيونال جيوغرافيك

ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي هي قناة وثائقية إماراتية تم إطلاقها على القمر الصناعي نايل سات عام 2009، وهي تقدم برامجها مدبلجة باللهجة السورية ولكن أصبحت تقدم برامجها باللغة العربية الفصحى وذلك جذبت الكثير من المشاهدين والمتابعين لها.

البرامج التي تقدمها قناة ناشيونال جيوغرافيك

برنامج سمكة التونة العنيدة.

برنامج مقتطفات.

برنامج حديث النجوم.

برنامج أمن المطارات.

برنامج علم البسطاء.

مملكة الأسود.

برنامج الكوارث الجوية.

برنامج وحدة إنقاذ السيارات.

برنامج كتيبة الأعصار.

برنامج صنارة الصيد.

برنامج أساطير العالم الجليدي.

برنامج هندسة عبقرية.

برنامج حياة عصيبة على كوكب الأرض.

الحياة البرية.

أمريكا الجامحة.

تردد ناشيونال جيوغرافيك

يمكن استقبال القناة عبر القيم التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11226

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5\6

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي H

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

أو عبر القمر عربسات عبر القيم التالية:

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11804

الاستقطاب: أفقي H

معامل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

الجودة: HD

يبحث الجميع دائماً عن تردد ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي الناطقة باللغة العربية كي يتابعون أفضل الأفلام الوثائقية والبرامج التي تتحدث عن العديد من مجالات الحياة بشكل ثقافي وعلمي، فهي مناسبة لمحبي الحياة البرية، كما تناقض العديد من القصص المتعلقة بالحضارات المختلفة والتاريخ ايضاً، وتنقل المواد العلمية بشكل شيق لا تجعل المشاهد يمل منها.