نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ميكي الجديد 2021 على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُمكنكم الحصول على تردد قناة ميكي الجديد 2021 وضبطه على القمر الصناعي النايل سات، حيث تم تغيير التردد القديم لضبط جودتها، حيث تُعد واحدة من أشهر قنوات الاطفال مثل كرتون نتورك وطيور الجنة، وينجذب لها كل الأطفال من مختلف الفئات العمرية حيث تُقدم مجموعة مميزة من أفلام الكرتون القديمة والجديدة.

تردد قناة ميكي الجديد 2021

تم بث القناة من مصر منذ 12 عاماً وتحمل قناة ميكي شعار “بتفرج على ميكي” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وتُحقق القناة نسبة مشاهدة عالية بفضل الأفلام والبرامج الكرتونية المميزة التي يعشقها الأطفال من سن الثالثة حتى 12 عاماً، كما يُشاهدها الأطفال في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

تردد قناة ميكي الجديد على نايل سات

التردد: 11526.

الاستقطاب: أفقي ” V”.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة ميكي عربسات

التردد: 11257.

الاستقطاب: أفقي ” V”.

معدل الترميز: 27500.

طريقة ضبط تردد قناة ميكي الجديد

من الريموت كنترول اضغط على زر الـ menu.

ستظهر لك شاشة الإعدادات settings.

قم بالضغط على خيار “تردد القنوات”، سيتم توجيهك لقائمة الترددات.

اضغط على “أضف” من الزر الأحمر ثم أدخل تردد القناة ومعدل الترميز والاستقطاب ثم OK سيتم إضافة التردد.

وسيظهر أمامك اسم قناة ميكي كيدز بالعربي أو بالإنجليزي، بعد ذلك اضغط على EXIT للخروج من شاشة الترددات.

ويتم تطبيق هذه الخطوات في حالة إضافة تردد أي قناة أخرى، في حالة طلب كلمة السر يتم إدخال 0000 لفك الشفرة.

برامج قناة ميكي كيدز

تعرض القناة مجموعة من الأفلام الكرتونية المميزة من ضمنها كرتون TOM&JERRY الذي يُشاهده الكبار والصغار، وأفلام Disney العالمية مثل FROZEN وكرتون Snow White والأقزام السبعة، وكرتون الأميرة والضفدع Princess and the frog، بالإضافة للكرتون الخرافي الجميلة والوحش Beauty and The Beast، وكرتون سندريلا والأمير.

ولا تقتصر القناة على عرض برامج كرتونية فقط، بل تعرض مجموعة من الكلمات البسيطة باللغة الإنجليزية، بحيث يستطيع الأطفال تكرارها وحفظها أثناء مشاهدة القناة، وتعرض القناة أيضاً مجموعة من الأغاني باللغتين العربية والإنجليزية التى يُلقنها الأطفال وتُوسع مداركهم من خلال عرض محتوى ترفيهي و تعليمي في نفس الوقت، ومن أبرز أغاني القناة Five little friends، FAT CAT MAT، أغاني الحروف الإنجليزية.