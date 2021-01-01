نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد طيور بيبي 2021 على القمر الصناعي نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكل الباحثين عن تردد طيور بيبي 2021 بعد عملية التحديثات التى طرأت على الـ Nile Sat، يُمكنكم ضبط التردد بكل سهولة من خلال جهاز الاستقبال وإمتاع الصغار بأناشيد وأغاني القناة، والتي يتراقصون عليها ليل نهار، خاصة وأن القناة تعمل على مدار 24 ساعة دون إنقطاع.

تردد طيور بيبي 2021

يسعى المسؤولون عن قناة طيور بيبي إلى تقديم محتوي مفيد بجودة عالية، لذلك تم تغيير تردد قناة طيور بيبي مثلها مثل باقي قنوات الأطفال والتي حدثت تردداتها أيضاً، وتُعد قناة طيور بيبي واحدة من القنوات الرائدة والتي قدمت محتوى إيجابي على مدار ثمانية أعوام من إطلاقها.

ويُمكنكم ضبط التردد الجديد لقناة طيور بيبي على القمر الصناعي نايل سات، أو أي قمر أخر من خلال زر القائمة الرئيسية بالريموت كنترول والضغط على تردد القنوات والضغط على زر إضافة تردد، ثم ادخال التردد الخاص بالقناة والضغط على موافق، ثم الضغط على الخروج أو Exit.

تردد طيور بيبي على النايل سات

التردد 11315 الاستقطاب عمودي “Horizontal” معدل الترميز 27500

أناشيد طيور بيبي

انشودة حميدو الشقي.

انشودة بسبوس وقطقوط.

أنشودة إصبعو في تمو.

أنشودة الألوان.

أنشودة سنجوبة.

أنشودة الخبز.

أغنية البندورة الحمرا.

أغنية الدودة.

أغنية عمو أمين.

أنشودة شهاب الكذاب.

أنشودة السلحفاة والأرنب.

أنشودة هالصيصان لجاد وإياد.

وتحظى قناة طيور بيبي بمشاهدة عالية جداً من قبل الأطفال الأقل من 6 أعوام مثل قناة ميكي، حيث يتم عرض الأناشيد على شكل شخصيات كرتونية متحركة تجذب انتباههم في هذه المرحلة، حيث يُحاول الطفل في هذه المرحلة استكشاف كل ما يدور حوله، ويُقلد كل ما يُعرض أمامه في شاشة التلفاز.

لذلك فإن المحتوى الإيجابي يُحدث فارق كبيراً في نمو عقل طفلك وذكائه بشرط أن يكون ذلك في حدود المعقول حتى لا ينعكس الأمر بالسلب على عقلية طفلك، فالكثير من أطفالنا نشأوا على قناة طيور الجنة وقناة طيور بيبي، فلم يقتصر دور القناة على عرض أناشيد ترفيهية فقط، بل يتم عرض أناشيد دينية لتعريف الأطفال بخالقهم وبسنة رسوله محمد (ص).

كما تعرض قناة طيور بيبي عدد من الأناشيد التعليمية بلغتنا العربية أو بالـ English لتعريف الأطفال بأساسيات اللغة، ويتم عرضها بهذا الشكل لجذب انتباه الأطفال بالألوان من ناحية وبالإيقاع من ناحية أخرى.

وتوفر القناة لأطفالها إمكانية الاستماع للأغاني بدون إيقاع، خاصة وأن هناك فئة معينة من المشاهدين لا يرغبون في إسماع صغارهم أناشيد بموسيقى، ويُمكن التحكم في ذلك من خلال خاصية الـ audio بالريموت كنترول.