نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد أون تايم سبورت الجديد on time sport 2021 // الناقلة مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد أون تايم سبورت الجديد، من أشهر كلمات البحث على الشبكة العنكبوتية الدولية الإنترنت، اليوم لنقلها العديد من المباريات الهامة في بطولة الدوري العام المصري، الدوري الأقدم والأشهر في الوطن العربي وأفريقيا أقدم دوري في الشرق الأوسط الذي أنطلق عام 1948 ميلادي، ويتابعه الملايين من داخل مصر وخارجها نظراً لقوة المنافسات التي تشهدها المباريات، ونحن سنقدم لكم داخل المقال التردد الجديد لقناة أون سبورت، بعد التحديثات الجديدة مع بداية العام الميلادي الجديد.
تردد أون تايم سبورت الجديد 2021
قناة أون تايم سبورت هي قناة رياضية مصرية مجانية، تبث برامجها على مدار الساعة بدون اشتراكات، وهي ملك الهيئة الوطنية للإعلام وشركة إعلام المصريين بالشراكة، وتقوم بنقل فاعليات بطولة الدوري المصري ومسابقة كأس مصر بصورة حصرية، فضائياً لجمهور الكرة في مصر والوطن العربي الكبير من المحيط إلي الخليج.
تحديث تردد قناة أون تايم 2021
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|10853
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|4/3
مباريات اليوم على قنوات أون تايم
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|بيراميدز * الإنتاج الحربي
|17.00 بتوقيت القاهرة،18.00 بتوقيت مكة
|ON TIME SPORT HD 1
|الأهلي * وادي دجلة
|19.30 بتوقيت القاهرة، 20.30 بتوقيت مكة
|ON TIME SPORTS HD 2
أهم حقوق قنوات أون تايم سبورت
- مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
- مباريات كأس مصر في كرة القدم .
- مباريات الأندية المصرية في البطولات الأفريقية في الأدوار الأولى.
- مباريات وفاعليات كل الألعاب الرياضية الفردية والجماعية التي تقام في مصر.
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