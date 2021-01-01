نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عدة خطوات يمكنك من خلالها إرسال صور ذات جودة عالية عبر واتساب ويب في المقال التالي

عمر شويل - جدة عدة خطوات يمكنك من خلالها إرسال صور ذات جودة عالية عبر واتساب ويب، يوفر تطبيق واتس ويب العديد من الخدمات لمستخدمي التطبيق بطريقة سهلة، ومن تلك الخدمات إمكانية إرسال ملفات أو صور أو مستندات من جمهور الكمبيوتر أو من خلال أجهزة الهواتف الذكية بالإضافة إلى العديد من الخدمات التي يوفرها التطبيق، وعندما نتحدث عن الصور التي يمكن أن يرسلها التطبيق فقد دارت الشائعات حول افقادها جودتها أثناء إرسالها عبر تطبيق واتس اب للويب، وفي هذا الموضوع سوف نوفر لك عزيزي القارئ عدة طرق لتجاوز ذلك، تابعونا.

خطوات إرسال صورة عالية الجودة عبر تطبيق واتساب

وأصبح من المؤكد أن إرسال صورة أو مقطع فيديو عبر تطبيق واتساب فإن ذلك يفقده جودته، لأن التطبيق يعمل على تقليل تلك الجودة عند إنزال أو إرسال الفيديو، والسبب في وصول الفيديو بجودة أقل بسبب حفظ الذاكرة وبيانات الهاتف وبيانات المستخدم والذاكرة والبيانات لا تدرك متى تكون بعض الأعمال مهمة ومتى لا تكون ذلك، ويمكن الحفاظ على الصور أو مقاطع الفيديو بنفس جودتها من خلال بعض الخطوات التالية:

أولًا عليك تسجيل الدخول على تطليق واتس أب ويب.

ثانيًاأدخل على صفحة الدردشة التي تريد إرسال الصورة إليها.

ثالثًا قم باختيار زر القص لارسال فيديو أو ملف أو صورة.

رابعًا حدد الملف الذي تريد إرسال من خلال تحديده من جهاز الكمبيوتر.

إذا كان حجم الملف الذي تريد إرسال أكبر من ١٦ ميجا ذلك الحظ يرفض التطبيق، لذا عليك استخدام تطبيقات أخرى للقيام بهذه العملية، أو عليك عدم تجاوز ذلك الحد في عملية إرسال الملفات.

بنفس الطريقة السابقة يمكنك أن ترسل ملف كبير جدا ولكن يجب تحميلة على جوحل درايف، ثم القيام بعملية إرسال ذلك الرابط لكى يتمكن الشخص المستقبل للملف تنزيله، وبذلك الطريقة يمكنك الحفاظ على جودة الملف ولا يمكن أن يفقد الملف جودته.

توجد عدة طرق أخرى من خلالها يمكن للشخص إرسال فيديو أو صورة عبر تطبيق واتساب ويب ومن خلاله يمكن الحفاظ على جودة الفيديو، وللقيام بالخطوات السابقة يجب أن يكون جهازك متصلا بشبكة wi fi