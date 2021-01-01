نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اضبط التردد الجديد لقناة طيور بيبي 2021 على نايل سات وعرب سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة لكل المهتمين بالبحث عن التردد الجديد لقناة طيور بيبي يُمكنهم ضبط تردد القناة من خلال جهاز الاستقبال، وذلك عبر الـ Nile Sat والـ Arab Sat وتُعتبر قناة طيور بيبي الفضائية إمتداد لقناة طيور الجنة، التي يملكها خالد مقداد ويتولى إدارتها هو وأولاده وزوجته.

التردد الجديد لقناة طيور بيبي

يقوم كلاً من القمر الصناعي نايل سات وعرب سات بعمل تحديثات مستمرة لترددات قنوات الأطفال كل فترة، من أجل ضبط البث وتحسين مستوى الجودة، و لتجنب حدوث اي تقطيع بإشارة القناة، وتوفير مشاهدة ممتعة لكل الصغار.

التردد الجديد لقناة طيور بيبي على النايل سات

التردد: 11315.

11315. الاستقطاب: عمودي “H”.

عمودي “H”. معامل الترميز: 27500.

تردد قناة طيور بيبي على عرب سات

التردد: 11310.

11310. الاستقطاب: عمودي.

عمودي. معامل الترميز: 30000.

30000. معامل التصحيح: 2/3.

أناشيد طيور بيبي 2021

تعمل قناة طيور بيبي هذه الفترة على عرض الأناشيد القديمة بتوزيع جديد، خاصة وأنها أناشيد هادفة لا يُمكن التغاضي عن عرضها في القناة مثل أنشودة “عزوز الكسلان” الذي ألقى قشرة الموز في الشارع وتسبب في سقوط وإصابة أحد الأطفال، وعندما حاول مساعدته سقط أيضاً بسبب قشرة الموز الأخرى.

وتهدف هذه الأنشودة إلى تعريف الأطفال بخطورة إلقاء قشور الموز في الشارع، لأنها تُلحق الأذى بالكبار والصغار بمجرد المرور عليها، وفي نهاية الفيديو تُوجه الأنشودة نصيحة للأطفال بتناول الموز وإلقاء قشوره في سلة المهملات وليس الشارع.

ومن أشهر الأناشيد القديمة أيضاً التي يتم عرضها حالياً على قناة طيور بيبي الفضائية بتوزيع جديد، أنشودة تحية السلام والتي تُرشد الأطفال إلى ضرورة إلقاء السلام عند رؤية أي جماعة حيث يُساهم ذلك في نشر المحبة والود بينهم، وتنفيذاً أيضاً لوصية رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بضرورة إفشاء السلام.

وتعرض القناة أيضاًَ أنشودة الموزة وأهميتها للجسم، وأنشودة التمرة وفوائده في التخلص من فقر الدم وتقوية الجسم وعلاج الكثير من الأمراض، وذلك بتوزيع جديد كما تعرض طيور بيبي أغنية الأعداد باللغة العربية بطريقة مثيرة ومشوقة، حيث يُشير رقم واحد إلى الله الواحد الأحد، ورقم إثنين إلى الأب والأم وهكذا مع باقي الأعداد.

وتُقدم قناة طيور بيبي انشودة البطاطا وفوائدها سواء كانت مقلية أو مسلوقة حيث تمد الجسم بالفيتامينات، وأنشودة أيام الأسبوع السبعة حيث تُعرف الأطفال بأسماء الأيام ومتى تبدأ ومتى تنتهي كل هذا في شكل شخصيات كرتونية متحركة بألوان جذابة.