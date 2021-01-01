نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث شاشة هاتف ذكية تصلح نفسها ذاتياً في أقل من 20 دقيقة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد الهواتف الذكية من أهم الاستخدامات اليومية بالنسبة للأشخاص، فليس هناك بيت يستغني عن الهاتف المحمول بمختلف أنواعه وذلك نظراً لدخول التكنولوجيا وعصر التكنولوجيا، ومن أهم المشاكل التي قد تواجه الفرد أثناء استخدام الهاتف المحمول وقوعه مما قد يؤدي إلى كسر الشاشة، حيث عملت أهم الشركات المصنعة لشاشات الهواتف الذكية على تطوير نفسها، وأنفقت الملايين من الدولارات من أجل تطوير شاشة هاتف ذكية أكثر عملية مع ابتكار وسائل حماية، إذا يعد تحطم الهاتف على الأرض تجربة لا يود الجميع اختبارها لاسيما مع التكلفة الباهظة لإصلاح الشاشة، ومع ذلك فقد فشلت جميع المحاولات لابتكار واحدة لاتتحطم أبداً.

ونظراً للتكنولوجيا الحديثة التي وصل إليها العالم الآن وخاصة الباحثون الكوريون في كوريا الجنوبية، فبعد عدداً من الأبحاث التي قام بها الباحثون وقاموا بتحقيق نتائج هائلة وإنجاز يساعد في تغيير قواعد اللعبة، وذلك بفضل مشروع بحث يدمج زيت بذر الكتان في الشاشة على شكل كبسولات دقيقة من أجل إصلاح الشقوق عند ظهورها، وأثبت الباحثون في الاختبارات المعملية أنه عندما تتعرض الشاشة للكسر فإنه يتم إطلاق زيت بذر الكتان الشفاف ويبدأ في التصلب في الشقوق وبالتالي إصلاح أي ضرر، وقال الباحثون أن هذه العملية تعالج الضرر الذي لحق بالشاشة ويمكنها إصلاح 95% من جميع الشقوق في غضون 20 دقيقة، وعادة ما يتم استخدام زيت بذر الكتان لعلاج الأعمال الفنية والحفاظ عليها لأنه عديم اللون ومتوفر بسهولة ويتصلب في درجة حرارة الغرفة، ويمكن أن تستغرق العملية ساعات ولكن يتم تسريعها بارتفاع درجات الحرارة والأشعة فوق البنفسجية.

ووفقاً لما تم نشره في إحدى المجالات المتخصصة: أكد الدكتور يونج تشاي جونغ دكتور في المعهد الكوري للعلوم والتكنولوجيا، حيث تظهر آخر الدراسات العلمية كيف يتم صنع المادى ومدى فاعليتها، حيث يطلق اسم بوليمر ثنائي الطبقة (PBF) وهو عبارة عن طبقتين ملتصقتين معاً تشكلان مادة واحدة وتتضمن الطبقة العلوية كبسولات زيت بذر الكتان، بينما الطبقة السفلية عبارة عن مادة شبيهة بالزجاج المستخدم في الهواتف والأجهزة اللوحية، ولم يتم اختبار الجمع بين هاتين الطبقتين حتى الآن إلا في المختبر لكن الباحثين كتبوا أنه يمكن استخدامه على نطاق واسع في المجالات الأخرى.

ومن الجدير بالذكر أنه هناك عدداً من التجارب حول ابتكار شاشة هاتف ذكية، حيث تهدف إلى إصلاح نفسها بشكل ذاتي، فقد قامت الشركة عملاقة التكنولوجيا أبل بمحاولات متعددة من أجل ابتكار حل لهذه المشكلة في شهر أكتوبر الماضي وقالت التقارير أنها حصلت على براءة اختراع لهذه التقنية، وتستخدم التكنولوجيا المقترحة المطاط الصناعي وهي مادة تعود إلى شكلها الأصلي عند تسخينها وقال موقع APPLE INSIDER أنه يمكن استخدامه في الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية والساعات والأجهزة الأخرى.