نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ميكي 2021 Mickey الجديد على نايل سات وArab Sat في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن بإمكانكم ضبط تردد قناة ميكي 2021 على أجهزة الاستقبال، سواء للراغبين في إضافة القناة على القمر الصناعي نايل سات أو العرب سات، حيث طرأت بعض التحديثات على معظم قنوات الأطفال لتحسين مستوى البث وجودته.

تردد قناة ميكي 2021

تُعد Mickey TV من أشهر القنوات الفضائية التي تعرض أفلام والت ديزني الشهيرة، وبعض الأفلام الكرتونية الأخرى المثيرة والتي تُعبر عن الخيال وينجذب لها معظم الأطفال، كما أن محتواها لائق مع هذه الفئة العمرية ولا تُقدم أي محتوى خادش، ولكن قد يعيبها كثرة عرض الإعلانات بها مما قد يشعر بعض الأطفال بالملل.

تردد قناة ميكي 2021 نايل سات

التردد 11526 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

تردد قناة ميكي على عرب سات

التردد 11257 الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

برامج قناة ميكي Mickey TV

تُعد سلسة أفلام هاري بوتر Harry Potter واحدة من الأفلام المثيرة والمشوقة، والتي تعرضها القناة مساء الخميس والجمعة، كما تُقدم مجموعة أخرى متنوعة من الأفلام مثل BABY’S DAY OUT والذي يحكي عن طفل عمره 9 أشهر تعرض للخطف على يد لصوص من أجل الحصول على المال من والديه، ولكن حدث ما لم يكن متوقع، حيث أفسد الطفل خطتهم وتم القبض عليهم.

كما تعرض القناة فيلم UP الشهير والذي يحكي قصة رجل وامرأة يُحبان بعضهما و يبنيان بيتهما معاً، ولكن لم يرزقهما الله بأطفال وبعد فترة تتوفى زوجته ويظل وحيداً مع كلبه وتحدث له عدة مواقف غريبة يواجهها هو والكلب، ومن أشهر الأفلام أيضاً BRAVE ضمن أفلام ديزني و BIG HERO.

وتعرض القناة أيضاً فيلم الفار الطباخ الذي يحكي عن فأر ماهر في الطبخ يقوم بمساعدة شخص ليس لديه الخبرة الكافية في عمل أكلات، وذلك من خلال إعطاء تعليمات له عبر قبعته، ومن ضمن الأفلام أيضاَ ZATHURA.

كما تقدم قناة ميكي فيلم علاء الدين والمصباح السحري، والفيلم الشهير الجميلة والوحش، وشخصية البنوكيو وفيلم SNOW WHITE والأقزام السبعة، وشخصية ربانزل والساحرة التي اختطفتها من والديها وحجبتها عن باقي العالم في برج منعزل كي تعيش شباباً طوال عمرها، والتى تحولت لإمرأة عجوز بمجرد قص شعر ربانزل.