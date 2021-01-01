نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021 on time sports || الناقلة مباراة الأهلي ووادي دجلة اليوم في المقال التالي
عمر شويل - جدة تردد قناة أون تايم سبورت ، تنقل اليوم قنوات أون تايم سبورت مباريات هامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في كرة القدم، فالقناة هي الناقل الوحيد والحصري للدوري المصري الممتاز، لذا يتزايد البحث على شبكة المعلومات الدولية عبر محرك البحث جوجل عن التردد الجديد لقناة أون، لمتابعة مباريات اليوم والتي ستجمع بيراميدز ضد طلائع الجيش، والمباراة الثانية وهي الأهم وهي مباراة الأهلي ضد وادي دجلة، لذا سنقدم لكم أحدث تردد لقنوات أون.
تردد قناة ON TIME SPORTS
قناة أون تايم سبورت هي قناة متخصصة في الرياضة، حجزت موقع متميز لها بين القنوات الرياضية العربية، تبث برامجها بالمجان على مدار 24 ساعة في اليوم من أستوديوهاتها في مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة، القناة هي ملك الهيئة الوطنية للإعلام وشركة إعلام المصريين، تستخدم القناة أحدث أجهزة البث الفضائي الديجيتال في العالم، وانطلقت عام 2017 بمسمى قناة أون تايم سبورت، قبل أن يتم دمجها مع قناة تايم سبورت عام 2019 لنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر.
تردد قناة أون تايم سبورت2021
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|10853
|معامل الاستقطاب
|H
|معامل الترميز
|27500
|معامل التصحيح
|6/5
مباراة الأهلي ووادي دجلة على قناة أون تايم اليوم
تنقل قنوات أن تايم سبورت مباراة الأهلي ضد وادي دجلة، في أطار مباريات الدوري المصري الممتاز الأسبوع الخامس، وتلعب المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسوف تقيم القناة أستوديو تحليلي للمباراة يبدأ في الخامسة والنصف مساءَ، ويقود الاستوديو نجم الأهلي والإعلام الأول في مصر الكابتين أحمد شوبير، ويستضيف نخبة متميزة من المحللين.
أهم المحللين والمذيعين على القناة
تضم قنوات أون تايم سبورت أفضل المذيعين والمحللين في مصر ، فالقناة تضم الإعلامي الأول في مصر الكابتين أحمد شوبير، والكابتين سيف زاهر، وجنرال الإعلام الكابتين مدحت شلبي، والمحللين الكابتين ألدكتور طه إسماعيل والكابتين حازم إمام والكابتين وليد صلاح الدين، وفيلسوف الإعلام الكابتين أيمن يونس، والمعلقين أيمن الكاشف وبلال عواض والعديد من مقدمي البرامج.
حقوق قنوات أون تايم سبورت الحصرية
- مباريات الدوري الممتاز المصري، مباريات كأس مصر.
- مباريات الأندية المصرية في دوري الأبطال والكونفدرالية في الدور أل 64 ودور أل 32.
- جميع مباريات مختلف الألعاب الجماعية والفردية التي تقام في مصر”كرة يد، سلة، طائرة، أسكواش.
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