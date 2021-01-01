نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات تعرف إذا كان سيتم إيقاف الواتساب للجوال من علي جوالك وطريقة إصلاحه في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيقاف الواتساب للجوال ، لمعرفة إذا كان الجوال سيتم إيقاف الواتساب عليه ذلك الأمر الذي اصبح مسار بحث الملايين من مستخدمي التطبيق الأشهر حول العالم واتساب الذي يستخدمه قرابة المليار شخص واصبح الكثيرين يعتمدون علي تطبيق واتساب أعتماد كلي سواء كان في أعمالهم أو حياتهم الشخصية ويريد الكثيرون معرفة إذا كان الجوال خاص بهم سيتوقف عليه الواتساب أم لا وتوضيح الخطوات اللازمة للتأكد من توقف التطبيق من نظام الجوال إذا كان أحد الأجهزة التي سيتم إيقاف تشغيل خدمة الواتساب عليها أم لا خاصةً بعدما ذكر علي موقع “bgr.n” والذي أكد أن تطبيق واتساب سيتم إيقافه بداية من هذا اليوم علي الكثير من الجوالات التي تعمل بالأنظمة القديمة.

الأجهزة التي سيتوقف عليها تطبيق واتساب

ما هي الأجهزة التي لن يعمل عليها تطبيق الواتساب مرة ثانية، والأجهزة الأخري التي لن تقبل تحديث برنامج واتساب، كما وضح موقع ( bgr.in), أن الجوالات التي تعمل بنظام اندوريد ios 9 والذي أطلقته شركة ابل عام 2015 سيتم أيقاف منصة المراسلة عليه والتي تمتلكها شركة الفيسبوك.

وأيضاً سيتوقف واتساب علي الجوالات التي تعمل بنظام اندرويد 4.0.3 والذي صدر في العام 2011 وقامت بإطلاقه شركة جوجل، ( google) ومن تلك الأجهزة التي تعمل بهذا النظام الذي سيتوقف علية تطبيق الواتس أب:

Htc desire

LG optimus

Motorola droid razr

Samsung Galaxy S2

أجهزة الأيفون التي سيتوقف عليها الواتس أب

وسيتم ايقاف الواتساب علي جوالات أيفون بعد قرار إيقاف منصة الرسائل علي الأجهزة التي تعمل بنظام ios 9 القديم وهي أجهزة أيفون:

iphone 4s

iphone 5

iphone 5s

iphone 5c

iphone 6

iphone 6s

خطوات معرفة إذا كان جوالك سيتوقف عليه الواتساب

ولمعرفة أنواع الجوالات والأنظمة التي لن يعمل بها الواتس أب يجب اتباع الخطوات التالية:

*- يجب عليك الذهاب إلي الإعدادات ( setting )

*- ثم بع ذلك تضغط علي خيار عام ( general )

*- وأخيراً يتم الضغط علي تحديث النظام ( software update )

*- وأخيراً يظر لك نظام التشغيل علي جوالك وتقارنه بما تم ذكرة في السطور السابقة لمعرفة إذا كان احدث أم نظام قديم سيؤدي إلى توقف تطبيق الواتساب عليه ام لا.

ولمعرفة نظام تشغيل الجوال في أجهزة الاندرويد

*- يجب عليك الذهاب إلى الإعدادات ( setting )

*- وبعد ذلك الدخول علي حول الهاتف ( about phone ) وذلك لمقارنة نظام هاتفك بالأنظمة التي سيتوقف عليها تطبيق الواتساب.