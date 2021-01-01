شحن شدات ببجي مجانا عن طريق الاي دي ID ومن خلال الرصيد بالخطوات مجانا 100%

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عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي مجانا عن طريق الاي دي يقوم الملايين من الأشخاص في مختلف أنحاء العالم باستخدام لعبة ببجي، التي تعتبر واحدة من أهم الألعاب الموجودة في الوقت الحالي على ساحة الإنترنت، حيث يمكن قيام اللعبة بالمشاركة مع المزيد من الأصدقاء، وتمثل هذه اللعبة الرغبة في الفوز والحصول على المزيد من الشدات، ومن خلال الأي دي يمكن شحن شدات ببجي موبايل، لهذا من خلال السطور التالية سوف نتحدث عن طريقة شحن شدات ببجي موبايل PUBG mobile من خلال الأي دي.

شحن شدات ببجي مجانا عن طريق الاي دي

تقوم العديد من المواقع الإلكترونية الخاصة والمتاحة من أجل شحن شدات ببجي موبايل عن طريق الأي دي، وبالتالي يمكن الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الشدات، ويمكن استخدام الأي دي عبر موقع LASMI Technology لشحن شدات ببجي موبايل PUBG mobile



ويتم ذلك من خلال التواصل مع الموقع الخاص بلعبة ببجي موبايل .

. وبعد ذلك يتم تسجيل اسم البلد التابع لها.

ثم نقوم باختيار قيمة الشدات التي تود شحنها.

ثم يتم النقر على خانة انطلق.

وبعد ذلك يتم تسجيل رمز الأي دي وتسجيل طريقة الدفع المناسبة.

واختيار الشدات التي تود شحنها.

ثم يتم النقر على خانة أدفع وبعدها سوف يتم شحن شدات ببجي موبايل التي تود الحصول عليها.

أسعار شحن شدات ببجي موبايل PUBG mobile عن طريق الأي دي

شحن 6.000+2.400 شدة بسعر 369.99 ريال سعودي.

شحن 3.000+ 1000شدة بسعر 184.99 ريال سعودي.

شحن 1.500+375 شدة بسعر 89.99 ريال سعودي.

شحن 600+90 شدة بسعر 36.99 ريال سعودي.

شحن 300+40 شدة بسعر 17.99 ريال سعودي.

شحن 60+3 شدة بسعر 3.69 ريال سعودي.

شحن شدات ببجي موبايل عن طريق الأي دي

طريقة شحن شدات ببجي موبايل في مصر بطريقة مشرعة

يوجد طريقة سهلة لشحن شدات ببجي PUBG mobile من خلال الشحن عن طريق فودافون كاش، شحن شدات ببجي عن طريق الرصيد، وشحن الرويال بأس والوصول إلى 100 rb بكل سهولة وتستطيع الحصول على الهدايا وشراء الصناديق و الأطقم الأسطورية، يلزم وجود حساب على فودافون كاش من خلال رقم الهاتف لتطبيق الخطوات