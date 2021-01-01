نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحميل لعبة ببجي موبيل pubg mobil 2021 الإصدار الجديد علي الكمبيوتر والاندرويد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحميل لعبة ببجي موبيل pubg mobil 2021 الإصدار الجديد، التي تعد من اهم وافضل الألعاب الإلكترونية التي تزايد عليها عمليات البحث خلال الفترات الماضية من قبل الشباب والكبار والتي تعد ضمن الألعاب القتالية المميزة والتي يتمكن الشباب من تحميلها علي الهاتف المحمول بكل سهولة ويسر، حيث كانت بداية ظهور لعبة ببجي في نهاية 2017 ومنذ ها التاريخ تحتل لعبة ببجي المرتبة الأولي في الألعاب القتالية علي الهواتف الذكية والمحمول وخاصة في الوطن العربي وشرق أسيا، لذا نوضح لكم من خلال هذا المقال عبر موقعكم ثقفني خطوات تحميل ببجي علي الهاتف المحمول من خلال التعرف علي المواصفات الواجب توافرها في جهازك سواء المحمول أو الكمبيوتر.

تحميل لعبة ببجي pubg mobil 2021 الإصدار الجديد

تعتمد لعبة ببجي في المقام الأول علي القوة ومنافسة الأخريين في بداية اللعبة يتم إسقاط اللاعب من طائرة برا شوت إلي ارض المعركة وليس معه من الأسلحة سوي سكين تواجه به الأعداء وتتدافع به عن نفسك ثم تحاول أن تحصل علي السلاح حتي تتمكن من المنافسة إلى اخر جولة، يوجد بأرض المعركة العديد من الصخور والمباني والمركبات التي يمكنك الاختباء فيها من الأعداء، تتمكن من خلال اللعبة ان تستعين بصديق يساعدك في عملية قتال الأعداء، مع ممارسة اللعبة تجد بها من الأثارة الجيدة التي تجعلك تقضي عليها الكثير من الساعات، لذا ندعوك للتعرف علي خصائص اللعبة.



اللعبة pubg الإصدار 2021 حجم اللعبة 600 ميجا متوافقة Android, IOS اللغة تدعم جميع اللغات

تحميل لعبة ببجي علي الاندرويد

نظام التشغيل لا يقل عن Android 5.1.1 الذاكرة الداخلية لا تقل عن 3 جيجا اللعبة pubg mobile

يمكنك عزي القاري تحميل لعبة ببجي موبيل علي هاتفك اذا كان هاتفك الذكي يتوافق مع خصائص اللعبة وذلك من خلال البحث في متجر جوجل بلاي علي pubg ثم النقر تثبيت.

تحميل لعبة ببجي علي الايفون

نوع الهاتف لا يقل عن iPhone 5S أو الإصدارات التالية له نظام التشغيل لا يقل عن ios 9 الذاكرة الداخلية لا تقل عن 16 جيجا بايت

اذا كان عزيزي القاري جهازك الايفون متوافق مع مواصفات واحتياجات لعبة pubg يمكنك الآن الدخول علي App Store والنقر تحميل.

تحميل لعبة ببجي علي الكمبيوتر

أنظمة التشغيل: ويندوز 7 أو الإصدارات الأحدث ويندوز 8 أو 10.



الذاكرة العشوائية:لا تقل عن 4 جيجا رام.

المعالج: لا يقل عن intel core i5-4430 أو AMD FX-6300

كارت الشاشة: يجب أن لا يقل 2 جيجا بايت ويفضل أن يكون الهاتف من سلسلة الجيل الرابع أو الأعلى.

الذاكرة الداخلية: يجب أن لا تقل عن 30 جيجا بايت.

يمكنك عزيزي القارئ تحميل لعبة ببجي علي جهازك الكمبيوتر من خلال موقع اللعبة الإلكتروني، ولكن أكثر ما يهم الكثيرون من تحميل لعبة ببجي هي شحن شدات ببجي والتي تجد منها المجانية والمدفوعة والتي يمكن التحصل على تلك الشدات من خلال متجر بطاقات جوجل.