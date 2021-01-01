نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالخطوات طريقة تفادي إيقاف الواتس اب علي جوالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تفادي إيقاف الواتس اب ، علي الجوال نشرح لكم الطريقة المتاحة لعدم توقف منصة المراسلات والمملوكة لشركة الفيسبوك علي جوالك، وذلك بعد الإعلان رسميا عن توقف تطبيق الواتس اب نهائيا عن الملايين من الجوالات حول العالم، وذلك بسبب وجود الكثير من الثغرات الأمنية علي تطبيق الواتس اب التي تتيح للهاكر اختراق تطبيق الواتس اب بسبب عدم فاعلية جدار الحماية في تلك الأنظمة وبسبب عدم وجود طرق لتفادي الإيقاف وهنا دعت الواتساب لإيقاف الخدمة في تلك الأجهزة التي تحتوي علي أنظمة تشغيل قديمة.

الجوالات التي سيتوقف عليها تطبيق الواتس اب

ذكر موقع FIRST POST أن تطبيق الواتساب سيتم إيقاف تشغيله ودعمه علي الأجهزة التي تعمل بنظام تشغيل IOS 9 والذي تم إطلاقه عام 2015 من قبل شركة ابل، والأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل القديم ANDRIOD 4.0.3 والذي تم إصدارة في عام 2011 من قبل شركة جوجل google، ومن الأجهزة التي سيتم إيقاف برنامج الواتس اب whats app عليها هي اتش تي سي ديزاير، أل جي اوبتيموس، موتورولا،سامسونج جلاكسي اس 2، وذلك طبعا لما وتم ذكره عن جوالات الأيفون التي سيتم إيقاف بها الخدمة مثل أيفون فايف، أيفون فور أس، أيفون فايف أس، أيفون6 ، ايفون 6s.

خطوات تفادي إيقاف تطبيق الواتس اب على الجوال

وأكد موقع FIRST POST انه لتفادي إيقاف تطبيق الواتس اب مع الأجهزة التي أعلنت شركة الواتس اب عن تطابق أنظمة التشغيل بها مع الإصدار الجديد من تطبيق الواتساب يجب عليها تحديث تطبيق الواتس اب عليها للاستفادة بالميزات الجديدة التي تم أضافتها في الآونة الأخيرة ولتفادي عدم توقف تطبيق الواتس اب واليكم طريقة تحديث الواتس اب 2021

أولاً: الدخول علي تطبيق واتس آب عن طريق متجر التطبيقات “جوجل بلاي””google play”

ثانياً: اختيار تحديث نزول تحديث الواتساب الجديد up date whats app

ثالثا: بعد ذلك يتم الدخول علي الإعدادات ” setting”

رابعاً: يتم الضغط علي تحديث “البيانات”

خامساً: الضغط علي خيار “التحديث”

وبعد الانتهاء من عملية التحديث تستطيع الاستمتاع بكافة المميزات التي تم أضافتها لتطبيق واتساب 2021