نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحميل فورت نايت fortnite خطوة بخطوة علي الكمبيوتر و أجهزة الجوال في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحميل فورت نايت هو موضوع يبحث عنه جميع محبي الألعاب القتالية بعد أن تم حذفها من متجر التطبيقات التابع لها مثل الابل ستور و البلاي ستور Play store، بعد أن واجه هذه الشركات هجوما كبيراً من قبل البعض بسبب انتشار اللعبة وكذلك بسبب الاختلاف علي نسبة الرسوم في هذه التطبيقات، وتتميز هذه اللعبة بشعبيتها الكبيرة حيث أنها من أشهر ألعاب الفيديو و أفضلها علي الإطلاق وتتميز بالروح الحماسية في الدفاع عن النفس أثناء اللعبة، و يمكن لمحبي اللعبة تحميلها علي مختلف الأجهزة مثل جهاز الكمبيوتر و أجهزة الهاتف الاندرويد الآيفون و البلاي ستيشن.

طريقة تحميل فورت نايت

تم إطلاق لعبة فورت نايت يوم 26 من شهر ديسمبر عام 2017 ميلادية ، و هي لعبة قتالية من الدرجة الأولي، أما عن طريقة التحميل فهي كالتالي:

يجب أن يكون لديك حساب خاص علي Epic Game، وهي الشركة المالكة للعبة ويتم التسجيل في صفة تسجيل حساب النظام الأساسي .

بعد تسجيل الحساب يجب تنزيل لعبة فورت نايت عن طريق Epic game launcher.

من خلال الموقع ( Epic game ) يتم انتقالك إلي صفحة البحث علي صفحة فورت نايت.

يجب عليك تحميل Epic game launcher ، سوف يتم التحميل بشكل فوري وبعدها يتم الضغط علي windows.

يمكنك الآن فظ الملف علي جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

يجب فتح الملف لتثبيت اللعبة علي جهازك .

في حالة تلقي رسالة طلب إذن فيجب الضغط علي أيقونة “نعم”.

يجب الضغط علي تثبيت ، وبعد التثبيت يطلب منك الموقع تسجيل الدخول علي Epic games الخاص بك وبعد التسجيل يمكن الاستفادة بالعديد من الخدمات التي تصل إلي 12 خدمة لتسجيل الدخول أو لإنشاء الحساب.

بعد التسجيل يمكنك الآن البحث عن صفة فورت نايت وسيحصل عليها في علامة تبويب الصفحة الرئيسية أو من خلال البحث في تبويب المتجر.

و بعد معرفة طريقة تحميل فورت نايت يجب معرفة أن هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها لتحميل اللعبة علي اللاب توب أو أجهزة الكمبيوتر فيجب أن يكون المعالج مناسب لتحميل اللعبة وان تكون السرعة و الرامات عالية.