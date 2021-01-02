نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استقبال تردد قناة عين التعليمية الجديدة 2021 على القمر الصناعي نايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد قرار وزارة التعليم السعودي في تطبيق نظام التعليم عن بُعد، أصبحت القنوات التعليمية هي مصدر الرئيسي في تلقي المعلومة وشرح المناهج الدراسية ومن أهم القنوات التعليمية قناة عين، لم تعتبر قناة عين التعليمية قناة واحدة بل هي سلسلة قنوات تعليمية تقوم ببث جميع المناهج الدراسية بدايةً من الصف الأول الإبتدائي حتى الصف الثالث الثانوي.

تردد قناة عين الفضائية على القمر الصناعي نايل سات 2021

القمر الصناعي نايل سات

التردد 11564

معدل الترميز 27500

الإستقطاب عمودي

تصحيح الخطأ 5/6

أهم البرامج التي تعرض على قناة عين الفضائية

تقدم قناة “عين” الفضائية التعليمية بثً لجميع دروس المراحل التعليمية المختلفة من تقديم أفضل أساتذة المناهج الدراسية الذين يقدمون المعلومة بطريقة شيقة يسهل استيعابها فهم لديهم المهارة والقدرة في تقديم المناهج على هيئة شرح مبسط خالٍ من التعقيدات مستعنين بأساليب التكنولوجيا الحديثة.

الجدير ذكره أن قناة عين التعليمية تبث بجودة عالية جودة HD وSD حيثُ تكون الصورة والصوت بأعلى درجات النقاء كما تبث على مدار اليوم الكامل دون أي إنقطاع وتكون بداية البث برامج الدروس التعليمية من بداية الساعة الثامنة صباحاً ويتم إعادة البث في منتصف الليل، وقد يتم بث شرح المناهج على قناة اليوتيوب الخاصة بالوزارة أيضاً، حتى يستطع جميع الطلبة والطالبات من متابعة كافة الشروحات.

تردد قناة عين التعليمية على القمر الصناعي الصناعي عرب سات

القمر الصناعي عرب سات

التردد 12437

معدل الترميز 27500

الإستقطاب عمودي

معدل التصحيح الخطأ 5/6.

خطوات ضبط أشارة قنوات عين الفضائية 2021

الدخول على أعدادت جهاز الاستقبال

اختيار ضبط الأقمار الصناعية والأختيار بين القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات

اختيار الضبط اليدوي

إدخال التردد

الضغط على أيقونة البحث

وبعد مرور مدة دقيقتين يتم إنزال 20 قناة تابعة لقنوات عين التعليمية وجميعها شاملة كافة المراحل التعليمية.

والذي يجب ذكره هو أن القناة قد حققت نجاح باهر في الفترة الأولى من العام الدراسي الحالي، والدليل على ذلك حرص الكثيرُ من أولياء الأمور على جعل القناة من ضمن قائمة القنوات المفضلة لديهم، كما حرص جميع الطلبة والطالبات على الاستماع إلى الشروحات.