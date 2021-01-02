نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Huawei P50 وسعره المتوقع في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة Huawei P50، قامت شركة هواوي بالإعلان عن هاتفها الجديد بعد أن حققت الكثير من الأرباح في العام الماضي حيث أن يأتي الهاتف بمعالج من نوع Hisilicon Kirin 9000 5G، يدعم تشغيل شريحتين اتصال ويمكن استبدال الشريحة الثانية بكارت ميموري لزيادة المساحة للتخزين، يأتي الهاتف مقاوم للغبار والماء، لا يدعم الهاتف الراديو FM يدعم مستشعر الأشعة تحت الحمراء، وسوف نتعرف متابعينا على مواصفات هاتف Huawei P50 بالتفصيل وسعره في السعودية وبعض الدول.

مواصفات هاتف Huawei P50

يحتوي هاتف Huawei P50 على العديد من المواصفات وهي كالتالي:-

يدعم الهاتف نظام تشغيل أندرويد 10مع واجهة استخدام EMUI 11.

يأتي الهاتف مقاوم للماء والغبار بمعيار IP68.

يصنع الهاتف من زجاج مقاوم للخدش من الخلف والأمام مع إطار من الألومنيوم.

يتوفر من الهاتف اللون الاسود والابيض والاخضر.

تأتي شاشة الهاتف بحجم 6.76 بوصة، تستحوذ على 94.1% من جسم الجهاز ومن نوع OLED كابستيف، تعمل باللمس، 16 مليون لون وبدقة 1344 × 2772 بكسل، النسب 18.5:9 ومعدل تحديث – معدل تحديث 120 هرتز.

يدعم الهاتف مستشعرات بصمة الوجه والأصابع الموجودة أسفل الشاشة، بالإضافة الي دعمه المستشعرات أخري مثل التسارع والتقريب والبورصة واشعة تحت الحمراء.

يأتي الهاتف بمعالج من نوع Hisilicon Kirin 9000 5G، ثماني النواة (1×3.13 جيجاهرتز Cortex-A77 & 3×2.54 جيجاهرتز Cortex-A77 & 4×2.05 جيجاهرتز Cortex-A55)، بالإضافة الي دعمه بمعالج رسومي مالي- G78 MP24.

يدعم الهاتف ذاكرتين وتأتي الذاكرة الصلبة بدقة 256 / 512 جيجابايت، وتأتي الذاكرة العشوائية بدقة 8 جيجابايت.

يدعم الهاتف منفذ ذاكرة عشوائية NM (ذاكرة نانو)، تصل إلى 256 جيجابايت (تستخدم فتحة SIM مشتركة).

تأتي الكاميرا الخلفية للهاتف رباعية حيث تأتي الكاميرا الاولي بدقة 50 ميجا بكسل، 23mm عريضة, 1/1.28″, 1.22µm, omnidirectional PDAF, OIS، وفتحة عدسة f/1.9، وتأتي الكاميرا الثانية بدقة -12 ميجا بكسل، 125mm telephoto, PDAF, OIS, 5x optical zoom، فتحة عدسة f/2.4، تأتي الكاميرا الثالثة بدقة 8 ميجا بكسل، ومستشعر عمق، فتحة عدسة f/2.4. وتأتي الكاميرا الرابعة 2ميجا بكسل، 18mm (عريضة جدا), PDAF، فتحة عدسة f/2.4، وفلاش ليد.

وتأتي الكاميرا الأمامية مزدوجة 13 ميجا بكسل + TOF 3D، (مستشعر العمق / القياسات الحيوية) تدعم HDR، بانوراما، تسجيل فيديو 4K، بمعدل 30 إطارً بالثانية، 1080 بكسل، 30 إطار بالثانية.

تأتي بطارية الهاتف بسعة 4500 ميلي أمبير، ليثيوم بوليمر، البطارية غير قابلة للازالة.

يدعم الهاتف الشحن السريع بقوة 66 واط.

يدعم الهاتف تشغيل شريحتين اتصال من نوع Nano Sim.

يدعم الهاتف الواي فاي .Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot

يدعم الهاتف البلوتوث 5.2, A2DP, LE، ويدعم مستشعرات GPS، مع دعمه dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC.

يدعم الهاتف منفذ USB Type-C 3.1, USB On-The-Go.

أسعار الهاتف

سوف نتعرف على سعر هاتف Huawei P50 المتوقع وهو كالتالي:-

السعر في مصر 10520 جنيه.

السعر في السعودية 2440 ريال.

السعر في العراق 773500 دينار.

السعر في الهند 49200 روبية.

السعر بالدولار الأمريكي 650 دولار.