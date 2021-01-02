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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي موبايل من خلال الأي دي والحصول علي 5000 شدة ببجي مجانا بالخطوات في المقال التالي
عمر شويل - جدة شحن شدات ببجي مجانا يمكن لعبة ببجي موبايل أما بشكل فردي أو لعبها داخل مجموعة أصدقاء ولكن ما يتفق عليه جميع مستخدمين اللعبة هو ضرورة استخدامهم لشدات ببجي بشكل مستمر شحن شدات PUBG Mobile لكي تتيح لهم إمكانية تحقيق الفوز على الأخصام بكل سهولة ودائماً ما يكون الجميع في حالة بحث مستمر عن أفضل طريقة لشحن هذه الشدات ونقلها إلى حسابهم الخاص في لعبة ببجي موبايل بسرعة عن طريق تحميل لعبة ببجي Pubg mobile.
شحن شدات ببجي موبايل مجانا
كيفية شحن شدات ببجي عن طريق الاي دي؟ دائماً ما يطرح مستخدمين لعبة ببجي موبايل هذا السؤال بسبب قيامهم بتجربة الكثير من الطرق والمواقع المزيفة التي هدفها هو النصب، وليس تقديم خدمة شحن شدات ببجي لمستخدمين اللعبة لذلك في الخطوات التالية سنشرح لكم طريقة شحن الشدات باستخدام الأي دي الخاص بكل لاعب بطريقة سهلة شحن شدات ببجي موبايل.
شحن شدات ببجي
أولاً يتم فتح الموقع الرسمي لشحن الشدات وإتمام عملية الدخول وإدخال الاي دي الخاص بكل لاعب، في هذه الخطوة يقوم اللاعب بتحديد عدد الشدات المراد شحنها وتحديد طريقة الدفع المناسبة له ثم الضغط على خاصية تم لكي تتم شحن الشدات في الحساب الخاص به في لعبة ببجي موبايل.
أسعار شحن شدات ببجي
أسعار شحن شدات ببجي موبايل عن طريق الاي دي:
- بلغ سعر 60 شدة بالإضافة إلى ثلاث شدات مجاني 3.69 ريال سعودي.
- بلغ سعر 300 شدة بالإضافة إلى 40 شدة مجاناً 17.99 ريال سعودي.
- بلغ سعر 600 شدة بالإضافة إلى 90 شدة مجاناً 36.99 ريال سعودي.
- بلغ سعر 1500 شدة بالإضافة إلى 375 شدة مجاناً 89.99 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شحن شدات ببجي موبايل من خلال الأي دي والحصول علي 5000 شدة ببجي مجانا بالخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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