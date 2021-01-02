نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة توم وجيري Tom & jeery عبر القمر الصناعي النايل سات والعرب سات 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة توم وجيري Tom & jeery أحد أقدم القنوات المتخصصة في افلام الكارتون والبرامج للأطفال، وتم انطلاقها في عام 2008, ومن وقتها استطاعت أن تتصدر دائما بأكبر نسب مشاهدة في جميع أنحاء الوطن العربي، كما أنها تحتل المركز الأول في قنوات الأطفال في وقت قصير، وتحرض دائماً إدارة القناة على عدم بث أي برنامج من الكرتون الذي يعرض أي مشاهد تعلم السلوك العدواني.

نبذة عن قناة توم وجيري Tom and jeery

قناة توم وجيري تعد أحد القنوات التي تقدم أفضل محتوى تعليمي وترفيهي بشكل مناسب للأطفال، منذ بداية القناة كانت تسمى بيبي كيدز ثم تغير أسمها إلى توم وجيري بسبب تميزها بعرض كرتون القط والفار.

خطوات ضبط تردد قناة توم وجيري

أولا نقوم بالبحث داخل الريسيفر الخاص بك على القمر المخصص.

ثانيا يجب أن نتبع الخطوات في إدخال البيانات الخاصة بالقناة بشكل مرتب.

ثم نضغط على كلمة البحث.

وأخيرا تثبت القناة.

استقبل تردد قناة توم وجيري TOM & jeery للأطفال 2021

تردد الجديد لقناة توم وجيري للأطفال 2020: 11355

القمر الصناعي التابع له: نايل سات

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز:27500

اسم القناة على الأجهزة المستقبلة للقناة: قناة توم وجيري.

تـردد قناة توم وجيري 2021 على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11353.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

الجودة : sd

أشهر البرامج الموجودة على التردد الجديد لقناة توم وجيري للأطفال

أولا برنامج الشهير الملك والأسد.

ثانيا برنامج الجميلة والوحش الذي حصل على إعجاب الكثير من الأطفال والكبار أيضا.

وثالثاً برنامج طرزان الذي يحكي عن حياة رجل ولد وعاش في غابة، وتبنته قردة وأعتقد أنها أمه، إلا قد أتت قافلة بحرية، وتتغير اعتقاداته وعرف انه من البشر وليس قرد.

وبرنامج الفأر والمطبخ ويحكى هذا البرنامج عن الفأر الذي يعشق الطبخ، ويساعد صديقة على الشهرة إلي أن تخصص في صلصلة زادت شهرتة.

كما أن تحتوي قناة توم وجيري على أنواع من الكارتون والبرامج المختلفة، التي تعرضها من خلال شاشتها بشكل مجاني دون اشتراك مادي، على مدار ال24 ساعة دون توقف.