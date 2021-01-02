نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة توم وجيري الجديد ٢٠٢١ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة توم وجيري من أكثر الترددات التي يبحث عنها الكبار والصغار. نظرا لأن قناة توم وجيري هي الأولى التي قامت لإنتاج أفلام الكرتون الشهيرة توم وجيري Tom And Jerry. أطلقت القناة البث الأول لها عام 2008 لتتمكن من تصدر تصنيف أكثر قنوات الأطفال مشاهدة. وبعد فترة زمنية قصيرة تمكنت من جذب المشاهدين بمختلف أنحاء الوطن العربي.

قناة توم وجيري

تقدم قناة توم وجيري المحتوى الترفيهي الهادف الذي يساعد الطفل على زيادة الفهم والاستيعاب وزيادة الذكاء والدهاء. من خلال المقالب المتكررة التي يمارسها القط مع الفأر، القناة المختصة بعرض سلسلة الأفلام الكرتونية الشهيرة Tom and Jerry.

تردد قناة توم وجيري الجديد 2021

يمكن استقبال تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات من خلال إتباع الخطوات التالية:

تحديد القمر الصناعي نايل سات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

قم بإدخال بيانات تردد قناة توم وجيري التالية: التردد: 11355 الاستقطاب: عمودي. الترميز: 27500

التالية: قم بالضغط على مربع البحث.

قم بتثبيت القناة.

برامج قناة توم وجيري أطفال

تتمثل أهم البرامج والأفلام الكرتونية التي تقدمها قناة توم وجيري للأطفال فيما يلي:

برنامج الملك والأسد.

برنامج طرزان في الغابة.

برنامج الفأر والمطبخ.

برنامج الجميلة والوحش.

تردد قناة توم وجيري الجديد ٢٠٢١ عرب سات

يمكن استقبال تردد قناة tom and jerry عرب سات على الترددات التالية:

التردد: 11353

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

التصحيح: 5/6

وتعرض قناة توم وجيري العديد من الأفلام الكرتونية عبر شاشاتها، إضافة إلى البرامج المتنوعة التعليمية. مما لا شك فيه أن البحث المستمر عن تردد قناة توم وجيري الجديد ٢٠٢١ يجعلها الأفضل في فئة قنوات الأطفال الترفيهية. كما يمكن استقبال بث تردد قناة توم أند جيري على مدار ٢٤ ساعة، مجانا دون تشفير.